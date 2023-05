congstar: Mehr Datenvolumen und LTE 50 inklusive

cong­star hat eine neue Tarifak­tion ange­kün­digt. Wer im Zeit­raum vom 4. Mai bis 12. Juni eine der im Post­paid-Verfahren abge­rech­neten Allnet-Flat­rates des Mobil­funk-Discoun­ters bucht, bekommt dauer­haft mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise vorge­sehen. Der Akti­onstarif Allnet-Flat S Extra bleibt erhalten und in allen Tarifen ist das Feature "GB+" enthalten, mit dem die Kunden jedes Jahr mehr monat­liches Daten­volumen bekommen.

Die Allnet-Flat L bietet im Rahmen der Aktion neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS-Mittei­lungen in alle deut­schen Netze jeden Monat 24 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 15 GB High­speed-Daten­volumen. Auch die LTE-50-Option ist inklu­sive, sodass die Kunden bis zu 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung haben. Der Tarif kostet bei Vertrags­abschluss im Akti­ons­zeit­raum monat­lich 27 Euro (regu­lärer Preis wären 30 Euro) und mit "GB+" bekommen Kunden jedes Jahr monat­lich 5 GB mehr Daten­volumen. Neue congstar-Aktion

Logo/Foto: Congstar, Montage: teltarif.de Die Allnet-Flat M wird im Rahmen der Aktion mit monat­lich 16 GB anstelle der sonst übli­chen 10 GB High­speed-Daten­volumen ausge­stattet. Mit "GB+" erhöht sich das Surf­volumen jedes Jahr um 5 GB pro Monat. Der Tarif bietet LTE 50 ohne Aufpreis und die monat­liche Grund­gebühr beträgt 22 Euro.

Allnet-Flat S Extra mit 8 GB für 17 Euro

Auch im Rahmen der neuen Aktion bietet cong­star den Tarif Allnet Flat S Extra weiterhin an. Die Allnet-Flat­rate mit 8 GB monat­lichem High­speed-Surf­volumen schlägt mit 17 Euro Grund­gebühr pro Monat zu Buche. In diesem Tarif - wie auch in der Allnet-Flat S - surfen die Kunden mit maximal 25 MBit/s im Down­stream und mit "GB+" erhöht sich das Daten­volumen ledig­lich um 1 GB pro Jahr.

Die Allnet-Flat S ist für 12 Euro monat­liche Grund­gebühr erhält­lich. In diesem Tarif sind bei Vertrags­abschluss im Akti­ons­zeit­raum jeden Monat 4 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 3 GB High­speed-Surf­volumen enthalten. Die LTE-50-Option kann in den Tarif­stufen S Extra und S für 3 Euro zusätz­liche monat­liche Grund­gebühr hinzu­gebucht werden.

Im statio­nären Handel ist die Aktion bereits am 2. Mai gestartet und läuft bis zum 17. Juli. Hier sind die Kondi­tionen aller­dings nicht ganz so attraktiv wie bei Online-Vertrags­abschluss. So bekommen die Kunden weniger Daten­volumen und "GB+" ist nicht enthalten. Mit der Allnet Flat L für monat­lich 27 Euro bekommen die Kunden jeden Monat 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen, mit der Allnet Flat M für monat­lich 22 Euro sind es 15 GB und mit der Allnet-Flat S für 12 Euro im Monat 3 GB.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Vertrag oder einer Prepaid­karte sind, können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich ein Angebot ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommt.