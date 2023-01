congstar: Bis zu 24 GB monatlich und schnelleres LTE

cong­star hat die nächste Aktion rund um seine Allnet-Flat­rates gestartet. Je nach gewähltem Tarif bekommen die Kunden mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich und einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang über EDGE und LTE.

Je nach Vertrag redu­ziert der Mobil­funk-Discounter auch die monat­liche Grund­gebühr gegen­über den Stan­dard-Kondi­tionen.

Das sind die Akti­onsta­rife

Kunden, die sich für die Allnet-Flat S entscheiden, bekommen im Rahmen der Aktion monat­lich 4 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 3 GB High­speed-Daten­volumen. Der Internet-Zugang ist mit maximal 25 MBit/s im Down­stream möglich, und der Tarif schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 12 Euro zu Buche. Neue congstar-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Für preis­sen­sible Kunden könnte sich auch ein Blick auf das Angebot von fraenk lohnen, das tech­nisch eben­falls von cong­star reali­siert wird. Hier bekommen die Kunden für 10 Euro im Monat eine Allnet-Flat mit 7 GB unge­dros­seltem Daten­volumen. Dafür ist zum Beispiel die Auslands­nut­zung auf die EU- und EWR-Staaten plus Schweiz und Groß­bri­tan­nien beschränkt.

"Größere" Tarife mit LTE 50 ohne Aufpreis

Kunden, die sich im Rahmen der Aktion für die Allnet-Flat M oder L entscheiden, bekommen die LTE-50-Option ohne zusätz­liche Kosten. Somit stehen bei der mobilen Internet-Nutzung bis zu 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung.

Die Allnet-Flat M kostet 22 Euro monat­lich und bietet im Rahmen der Aktion 16 GB anstelle von 10 GB High­speed-Volumen pro Monat. Bei der Allnet-Flat L redu­ziert sich bei Online-Vertrags­abschluss bis 28. Februar die monat­liche Grund­gebühr von 30 Euro auf 27 Euro. Zudem erhöht sich das jeden Monat verfüg­bare High­speed-Daten­volumen von 15 GB auf 24 GB.

In allen Tarifen ist die Funk­tion "GB+" enthalten. Damit werden treue Kunden belohnt. Ab dem zweiten Jahr erhöht sich das monat­liche Surf-Kontin­gent bei der Allnet-Flat S um jähr­lich 1 GB, in den beiden anderen Tarifen um jeweils 5 GB.

Schlech­tere Kondi­tionen im statio­nären Handel

Auch für den Vertrags­abschluss im statio­nären Handel gelten Sonder­kon­ditionen, die aller­dings schlechter als bei der Online-Buchung ausfallen. So sind in der Allnet-Flat S nur 3 GB pro Monat inklu­sive, in der Allnet-Flat M sind es 12 GB und in der Allnet-Flat L bekommen die Kunden monat­lich 16 GB. "GB+" fehlt bei Vertrags­abschluss im Handel.

Wie bei cong­star üblich, können alle Tarife mit oder ohne Lauf­zeit gebucht werden. Wer die Flex-Vari­ante mit monat­licher Kündi­gungs­mög­lich­keit wählt, zahlt 35 Euro Anschluss­gebühr. In Verbin­dung mit zwei Jahren Mindest­ver­trags­lauf­zeit redu­ziert sich der Bereit­stel­lungs­preis auf 15 Euro.

In einer weiteren Meldung haben wir die Monats-Aktionen der Mobil­funk-Netz­betreiber zusam­men­gefasst.