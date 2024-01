congstar-Aktion: 5G-Option wird günstiger

congstar-Partnerkarten

mit 50 Prozent Rabatt

Logo: congstar, Grafik/Montage: teltarif.de cong­star bietet seinen Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis seit Sommer 2023 neben GSM und LTE auch den Zugang zum 5G-Netz der Deut­schen Telekom an. Anders als bei den Tarifen des Netz­betrei­bers erfolgt die Frei­schal­tung für die 5G-Nutzung nicht auto­matisch. Statt­dessen müssen Inter­essenten eine Option buchen, die norma­ler­weise mit einer zusätz­lichen monat­lichen Grund­gebühr von 5 Euro zu Buche schlägt.

Jetzt ist die 5G-Option von cong­star im Rahmen einer zunächst bis 2. April laufenden Aktion erst­mals zu güns­tigeren Kondi­tionen zu bekommen. Wer sich während es Akti­ons­zeit­raums für das Angebot entscheidet, bekommt den 5G-Zugang für 3 Euro anstelle der sonst übli­chen 5 Euro pro Monat. Für die Internet-Geschwin­dig­keit bleibt es bei der Begren­zung auf 50 MBit/s im Down­stream.

Die 5G-Option von cong­star hat eine einmo­natige Mindest­lauf­zeit. Sie kann jeder­zeit ein- und ausge­schaltet werden - je nach Nutzungs­ver­halten des Kunden. Genutzt wird 5G als Erwei­terung des LTE-Netzes, also 5G Non-Stan­dalone. Das vom 4G-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz steht Privat­kunden im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom gene­rell noch nicht zur Verfü­gung.

Zusatz­karten zum halben Preis

Die Allnet-Flat­rates von cong­star sind bis 2. April online zu folgenden Kondi­tionen verfügbar: Allnet-Flat S mit 5 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat für 12 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum, Allnet-Flat S Extra mit 10 GB für 17 Euro, Allnet-Flat M mit 22 GB für 22 Euro und Allnet-Flat L mit 32 GB für 27 Euro. Ab 26. Januar redu­ziert sich die Inklu­siv­leis­tung in den Allnet-Flats M und L auf 20 bzw. 30 GB pro Monat.

In den Tarifen ist auch die GB+-Option enthalten. In den Tarif­stufen S und S Extra bekommen die Kunden jedes Jahr 1 GB mehr monat­liches Daten­volumen, in den Tarif­stufen M und L steigt die Daten­menge um jeweils 5 GB. In den Allnet-Flats M und L ist zudem die LTE-50-Option enthalten, in den beiden "klei­neren" Preis­modellen surfen die Kunden stan­dard­mäßig mit maximal 25 MBit/s im Down­stream.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­tarif inter­essieren, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich, mit dem Sie Ange­bote in allen Netzen ermit­teln können, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommen.