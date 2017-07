congstar: 10 GB kostenlos - auch im EU-Roaming

congstar-Aktion für Bestandskunden Der Mobilfunk-Discounter congstar feiert seinen zehnten Geburtstag und hat aus diesem Anlass eine Aktion aufgelegt, die sich an die Bestandskunden der Telekom-Tochterfirma handelt. Interessenten haben die Möglichkeit, einmalig 10 GB zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Das Bonus-Datenvolumen kann innerhalb Deutschlands und auch im EU-Roaming genutzt werden. Das Extra-Datenpaket muss vom Kunden aber selbst eingerichtet werden. Dazu ist es erforderlich, auf einer eigens eingerichteten Aktionsseite einen Gutschein-Code abzurufen, der dann unter der Adresse www.datapass.com/voucher, die nur im Mobilfunknetz, nicht aber per WLAN zu erreichen ist, eingelöst werden kann. Die Vorgehensweise erinnert demnach an die Aktion des Mutterkonzerns Deutsche Telekom, dessen Kunden Ende vergangenen Jahres die Möglichkeit hatten, einmalig 5 GB Extra-Datenvolumen kostenlos zu erhalten.

Ähnlich wie seinerzeit beim Telekom-Angebot spielt es auch bei der congstar-Aktion keine Rolle, ob die Interessenten eine Prepaidkarte oder einen Laufzeitvertrag nutzen. Allerdings wird die Aktion vom Discounter kaum kommuniziert. So haben die Kollegen von Caschys Blog herausgefunden, dass Interessenten sich theoretisch bereits seit Monatsbeginn für die 10 GB Gratis-Volumen registrieren können - wenn sie denn von dem Angebot erfahren haben.

Voucher kurzfristig anfordern

Bislang gibt es mehrere Hinweise darauf, dass congstar zumindest einen Teil seiner Kunden erst gestern per E-Mail über die Aktion informiert hat. Einige Interessenten haben bislang nach eigenen Angaben keine offizielle Information zum 10-GB-Angebot bekommen. Dabei drängt die Zeit, denn nur noch am heutigen Mittwoch, 12. Juli, ist es möglich, den Gutschein auf der Aktionsseite abzurufen.

Geburtstagsspecial von congstar Das Einlösen des Voucher-Codes, mit dem das zusätzliche Datenvolumen freigeschaltet wird, kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens aber bis zum Monatsende, erfolgen. Sobald die 10 GB aktiviert wurden, wird das Bonus-Volumen vorrangig verbraucht. Allerdings ist das Extra-Datenpaket nur maximal 30 Tage lang gültig. In diesem Zeitraum nicht genutztes Volumen verfällt ersatzlos. Wurden die 10 GB vorzeitig verbraucht, so wird wieder auf das reguläre Volumen des Tarifs zurückgegriffen.

An der Datenübertragungsgeschwindigkeit ändert sich durch die Teilnahme an der Aktion nichts. Zudem haben die Kunden weiterhin nur das GSM- und UMTS-Netz zur Verfügung. Die Telekom verwehrt nicht nur congstar, sondern auch anderen Discountern weiterhin den Zugriff auf das LTE-Mobilfunknetz, das vor allem in ländlichen Regionen oft die einzige Möglichkeit ist, schnelle mobile Internet-Verbindungen zu nutzen.

Mit unserem Tarifvergleich auf teltarif.de haben Sie die Möglichkeit, die Angebote von congstar genauer unter die Lupe zu nehmen und Tarifen der Mitbewerber gegenüberzustellen.