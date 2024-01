congstar: Darum kostet 5G für Vertragskunden extra

In den vergan­genen Tagen hat sich hinsicht­lich des 5G-Zugangs für Discounter-Kunden im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom einiges getan. cong­star hat im Rahmen einer Aktion den Monats­preis der 5G-Option für Vertrags­kunden von 5 Euro auf 3 Euro gesenkt. Prepaid­kunden von cong­star und weiterer Marken haben erst­mals Tarife zur Verfü­gung, die den 5G-Zugang ermög­lichen.

Anders als bei Post­paid-Tarifen ist 5G für Prepaid­karten-Nutzer ohne Aufpreis nutzbar. Der neue Netz­stan­dard ist in den aktu­ellen Tarifen auto­matisch frei­geschaltet. Da stellt sich die Frage, warum Kunden, die sich fest an cong­star binden, zumin­dest in diesem Punkt schlechter gestellt werden als Nutzer von Prepaid­karten. Wir haben diese Frage an die cong­star-Pres­sestelle weiter­gegeben. 5G kostet für congstar-Vertragskunden extra

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de "Unsere Prepaid-Kunden möchten ihren Tarif in der Regel möglichst einfach haben und gestalten", so die Antwort des Mobil­funk-Disco­unters. "Unsere Post­paid-Kunden hingegen wählen sich ihren Vertrag so, wie es indi­viduell für sie am besten passt und schätzen die höhere Flexi­bilität auch bei den Zusatz­leis­tungen wie zum Beispiel MultiSIM, Endge­räten und der 'Share Tut Gutes'-Daten­option. Genauso flexibel sind sie hinsicht­lich der 5G-Nutzung."

Wer 5G benö­tige, könne die passende Option gegen einen Aufpreis buchen. Kunden, denen der LTE-Zugang ausreiche, würden hingegen von einem güns­tigeren Preis profi­tieren. "So bieten wir - aus unserer Sicht sehr fair - Kunden größt­mög­liche Flexi­bilität. Sie entscheiden selbst, was aus ihrer Sicht wich­tiger ist: ein besserer Preis oder mehr Leis­tung", so die cong­star-Pres­sestelle.

Das sagt cong­star zu den neuen Prepaid-Tarifen

Wir haben außerdem nach­gefragt, warum cong­star mit seinen neuen Prepaid-Tarifen - gegen den allge­meinen Trend - den Kunden weniger maxi­males Daten­volumen als bisher einräumt. Die neuen Tarif-Pakete würden sich sich demnach stark an den Bedürf­nissen und Wünschen der Kunden orien­tieren. cong­star: "Wir glauben, dass wir mit den neuen Paketen ein sehr attrak­tives Preis-Leis­tungs-Verhältnis bieten."

Demen­tiert hat die cong­star-Pres­sestelle auch die Fehl­infor­mation, die die Kunden­betreuung des Disco­unters nach dem Start der 5G-Tarife in dieser Woche weiter­gegeben hat. Die Hotline erklärte, die neuen Preis­modelle seien nur noch im 5G-Netz, aber nicht mehr über LTE nutzbar. Das ist tech­nisch frei­lich gar nicht möglich, zumal 5G Non-Stan­dalone - wie von allen Privat­kunden-Tarifen im Telekom-Netz genutzt - auf dem 4G-Stan­dard aufbaut. Die Pres­sestelle: "Grund­sätz­lich sind unsere 5G-Tarife auch im LTE-Netz nutzbar." Somit hätten auch Kunden die Möglich­keit, cong­star-Tarife zu nutzen, die noch kein 5G-fähiges Smart­phone verwenden.

Zur Beob­ach­tung von Lesern, dass der mobile Internet-Zugang mit neuen Prepaid­karten von cong­star in dieser Woche zeit­weise nicht möglich war, erklärte die Pres­sestelle des Disco­unters, es habe "kurz­zeitig für einige Kunden ein Problem in der Netz­technik bei der Bereit­stel­lung" gegeben, "durch das kein Inter­net­zugriff/Surfen möglich war." Der Fehler sei seit Donners­tag­morgen, zirka 09.30 Uhr behoben. Ggf. sei es aber erfor­der­lich, das Handy aus- und wieder einzu­schalten.

Wie berichtet gibt es mitt­ler­weile einen weiteren Discounter mit 5G im Telekom-Netz.