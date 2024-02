congstar schaltet 5G für weitere Kunden frei

cong­star bietet 5G für Vertrags­kunden schon seit einigen Monaten in Form einer Option an. Für diese verlangt der Mobil­funk-Discounter derzeit noch einen Aufpreis. Prepaid­kunden des Unter­neh­mens haben im Januar Zugang zum 5G-Netz bekommen. Das gilt aller­dings nicht für alle voraus­bezahlten Tarife. So hatte cong­star zum 5G-Start neue Allnet-Flat­rates einge­führt. In den alten Preis­modellen bleibt es bei der Beschrän­kung auf GSM und LTE.

Nun teilte die in Köln ansäs­sige Discount-Tochter der Deut­schen Telekom mit, dass ab sofort weitere Kunden für die Frei­schal­tung des neuen Netz­stan­dards infrage kommen. Dieses Mal profi­tieren Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen. Die Frei­schal­tung erfolgt auto­matisch und ist mit keinen zusätz­lichen Kosten verbunden. Auch ein Tarif­wechsel ist nicht erfor­der­lich.

Ein halbes Jahr Allnet-Flat, sechsmal 6 GB und 5G für 50 Euro

5G für weitere congstar-Kunden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Neu ist 5G im Prepaid-Halb­jah­res­paket von cong­star verfügbar. Der Tarif kostet 50 Euro für sechs Monate und bietet unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze. Dazu kommen monat­lich 6 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Insge­samt bekommen die Kunden für den sechs­mona­tigen Nutzungs­zeit­raum demnach 36 GB Surf­kon­tin­gent.

Wie bisher kann das Daten­volumen nicht flexibel über den gesamten Nutzungs­zeit­raum verteilt genutzt werden. Sind in einem Monat die 6 GB Inklu­siv­volumen verbraucht, so wird die Online­ver­bin­dung gedros­selt statt direkt das nächste 6-GB-Paket aufzu­buchen. Umge­kehrt lässt sich nicht genutztes Daten­volumen nicht in den jeweils nächsten Monat mitbringen - ein Nach­teil, den der cong­star-Tarif mit dem 5G-Prepaid-Jahres­tarif der Telekom teilt.

Maximal 25 MBit/s im Down­stream

Auch nach der 5G-Frei­schal­tung bleibt es für die Kunden mit dem Prepaid-Halb­jah­res­paket von cong­star bei maximal 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream. Für Prepaid­kunden in den Allnet-Tarifen hat cong­star die Daten­geschwin­dig­keit eben­falls nicht erhöht. Anders sieht es beispiels­weise bei Penny Mobil und ja!mobil aus, wo Kunden jetzt mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream surfen.

Nach wie vor profi­tieren nicht alle cong­star-Kunden in voraus­bezahlten Tarifen von der 5G-Frei­schal­tung. In Verbin­dung mit "Prepaid wie ich will" stehen nur GSM und LTE mit bis zu 25 MBit/s zur Verfü­gung. In anderen Netzen bekommen Prepaid-Discoun­ter­kunden mitt­ler­weile zum Teil noch höhere Band­breiten für den Internet-Zugang über LTE und 5G. Ein Beispiel ist Aldi Talk, das ab sofort auch neue Tarife anbietet.