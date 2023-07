Ausprobiert: So funktioniert 5G bei congstar

Seit Ende Juni bietet der Mobil­funk-Discounter cong­star seinen Kunden die Nutzung des 5G-Netzes als Ergän­zung zu GSM und LTE an. Wie im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom für Privat­kunden üblich funk­tio­niert die 5G-Nutzung zum einen nur in Kombi­nation mit dem LTE-Netz. Zum anderen ist der neue Netz­stan­dard derzeit nur für den mobilen Internet-Zugang geeignet, nicht aber für Tele­fonate. Apple iPhone 12 Pro Max Datenblatt

Anders als Telekom und Voda­fone bietet cong­star seinen Kunden nicht "LTE/5G max" an. Statt­dessen sind die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten auf 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream beschränkt. Die glei­chen Band­breiten bekommen Kunden aber auch mit der LTE-50-Option, die in den höher­wer­tigen Allnet-Flat­rate-Tarifen derzeit bereits inklu­sive ist, während für 5G gene­rell ein Aufpreis von 5 Euro pro Monat anfällt.

5G mit congstar-Anschluss im Test

Bild: congstar, Montage: teltarif.de Wir wollten wissen, wie 5G beim Telekom-Discounter funk­tio­niert und haben ein eSIM-Profil von cong­star auf einem Apple iPhone 12 Pro Max instal­liert. Dabei stand uns ein von der Pres­sestelle des Unter­neh­mens bereit­gestellter Test-Tarif mit 25 GB Inklu­siv­volumen und aktiver 5G-Option zur Verfü­gung. Zum Vergleich hatten wir eine Original-Telekom-SIM-Karte im iPhone 14 Pro Max im Einsatz.

5G sofort verfügbar

Das Einbu­chen ins 5G-Netz klappte nach der Instal­lation des eSIM-Profils sofort. Doch welche Perfor­mance haben wir bei der Internet-Nutzung gemessen? Wir haben Geschwin­dig­keits-Tests mit der Ookla-App durch­geführt - einmal im Upland an der Grenze zwischen Hessen und Nord­rhein-West­falen und zum anderen im Spes­sart, an der hessisch-baye­rischen Grenze.

Test-Tarif mit 25 GB Highspeed-Datenvolumen

Screenshot: teltarif.de In beiden Regionen wurden die mit der 5G-Option in Aussicht gestellten maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten annä­hernd erreicht. So haben wir im Upland 49,5 MBit/s im Down­stream und 21,8 MBit/s im Upstream gemessen. Im Spes­sart kamen wir auf 48,0 bis 52,7 MBit/s im Down­stream und 23,4 bis 24,9 MBit/s im Upstream.

Auffällig war, dass die Perfor­mance bei einigen Messungen zunächst etwas höher als vertrag­lich zuge­sichert war. Nach wenigen Sekunden pendelte sich die Geschwin­dig­keit auf bzw. knapp unter­halb der nomi­nellen Maxi­mal­werte ein. Ausnahme waren die 52,7 MBit/s, die wir bei einem Speed­test im Spes­sart erzielt haben. Ähnliche Erfah­rungen haben wir in der Vergan­gen­heit auch mit anderen Tarifen ohne LTE/5G max im Telekom-Netz gemacht - etwa mit dem auf 100 MBit/s im Down­stream begrenzten MagentaMobil EINS.

Auf Seite 2 erfahren Sie unter anderem, welche Erfah­rungen wir mit LTE und der LTE/5G-Kombi­nation im Vergleich gemacht haben. 1 2