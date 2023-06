congstar startet noch im Juni 5G-Option

cong­star bietet ab Ende Juni eine 5G-Option an. Diese wird gegen einen monat­lichen Aufpreis in allen Post­paid-Tarifen des Disco­unters ange­boten.

Die Telekom-Toch­ter­gesell­schaft cong­star bietet als einer der ersten Mobil­funk-Discounter seinen Kunden künftig auch die Möglich­keit an, das 5G-Netz der Deut­schen Telekom zu nutzen. Das berichtet das Magazin connect unter Beru­fung auf cong­star-Geschäfts­führer Axel Orbach. Neben neuen Inter­essenten werden auch Bestands­kunden die Möglich­keit bekommen, die 5G-Option zu buchen.

Den Angaben zufolge kostet die 5G-Nutzung bei cong­star monat­lich 5 Euro extra. Sie wird in den Allnet-Flat­rate-Tarifen und im Tarif cong­star X buchbar sein, wie der Bericht verrät. Die Option kann von Neu- und Bestands­kunden genutzt werden. Wer den Aufpreis nicht zahlen möchte, surft weiterhin über LTE sowie über EDGE im GSM-Netz. Die Option soll sich je nach Bedarf buchen und auch wieder deak­tivieren lassen. 5G bei congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Die 5G-Option bei cong­star startet dem Bericht zufolge am 27. Juni. Damit ist das Angebot zum glei­chen Zeit­punkt verfügbar wie die neuen Akti­ons­tarife, die der in Köln ansäs­sige Mobil­funk-Discounter bereits offi­ziell ange­kün­digt hat. Zu den Aktionen bei den Allnet-Flat­rates und beim Home­spot kommt auch ein Angebot für cong­star X: Der Tarif ist im Rahmen der Aktion für 50 Euro anstelle der sonst übli­chen 60 Euro pro Monat zu bekommen und bietet neben einer Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS monat­lich 200 GB High­speed-Daten­volumen.

5G ohne High­speed

Gegen­über Tarifen, die direkt beim Netz­betreiber gebucht werden, bringt das 5G-Angebot von cong­star einen Nach­teil mit sich: Kunden surfen nicht etwa mit "LTE/5G max". Statt­dessen ist die Internet-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s im Down­stream begrenzt. Das ist die gleiche Perfor­mance, die cong­star auch mit der LTE-50-Option anbietet, die je nach (Aktions-)Tarif sogar ohne Aufpreis im Vertrag enthalten ist.

cong­star-Geschäfts­führer Axel Orbach sieht dem Bericht zufolge dennoch einen Mehr­wert, da der Discounter seinen Kunden "das Surfen in der fort­schritt­lichsten Netz­tech­nologie" ermög­liche. Damit stärke das Unter­nehmen "das bereits heute schon sehr gute Preis-Leis­tungs-Verhältnis".

Darüber hinaus kommt es im 4G-Netz punk­tuell zu Über­las­tungs­erschei­nungen. Kunden, die in solchen Fällen auch 5G-Zugang haben, profi­tieren somit teil­weise von einem gut nutz­baren mobilen Internet-Zugang, wo die Perfor­mance bei reiner LTE-Nutzung zu wünschen übrig lässt. Im ersten Schritt kann 5G als Ergän­zung zum 4G-Netz genutzt werden. Als einziger Netz­betreiber in Deutsch­land bietet Voda­fone den Zugang zu 5G Stan­dalone an.