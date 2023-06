Offiziell: Das sind die 5G-Tarife von congstar

Wie berichtet bietet cong­star ab 27. Juni auch die Nutzung des Mobil­funk-Stan­dards 5G an. Das hat die Discount-Toch­ter­gesell­schaft der Deut­schen Telekom jetzt offi­ziell bestä­tigt. Die Einfüh­rung erfolgt ähnlich wie seiner­zeit bei der LTE-Öffnung für den Discounter: Kunden müssen sich aktiv für das Angebot entscheiden, das mit einer zusätz­lichen monat­lichen Grund­gebühr von 5 Euro zu Buche schlägt.

Zum LTE-Start hatten die Kunden die Wahl, weiter im seiner­zeit noch aktiven UMTS-Netz zu surfen oder den Aufpreis für 4G zu zahlen. Jetzt bleibt es zunächst dabei, dass cong­star seine Tarife im LTE- und GSM-Netz der Telekom reali­siert. Kunden, die zusätz­lich den 5G-Stan­dard nutzen möchten, können hierzu die aufpreis­pflich­tige Option buchen. Diese ist im ersten Schritt in den Allnet-Flat­rates und im Tarif cong­star X verfügbar.

congstar bestätigt 5G-Start

Bild: congstar, Montage: teltarif.de Auch über 5G bleibt es für cong­star-Kunden bei einer maxi­malen Internet-Geschwin­dig­keit von 50 MBit/s. Das bietet der Discounter mit der LTE-50-Option auch im 4G-Netz an. Das Unter­nehmen wirbt neben einem perfor­man­teren Internet-Zugang auf Groß­ver­anstal­tungen auch mit schnel­leren Reak­tions­zeiten. Dies­bezüg­lich ließen sich die Möglich­keiten des 5G-Stan­dards aller­dings nur in vollem Umfang nutzen, wenn das Netz eigen­ständig und nicht "hucke­pack" zum LTE-Netz genutzt werden könnte. Das bietet in Deutsch­land für Privat­kunden bislang nur Voda­fone an.

5G bei cong­star ab 17 Euro im Monat

Der güns­tigste 5G-Tarif bei cong­star kostet monat­lich 17 Euro. Dabei handelt es sich um die Allnet-Flat S inklu­sive 5G-Option. Diese bietet im Rahmen der eben­falls am 27. Juni star­tenden Sommer-Aktion neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze monat­lich 4 GB High­speed-Daten­volumen. Zum Monats­preis von 22 Euro bekommen Inter­essenten die Allnet-Flat S Extra mit 8 GB und 5G. congstar-Allnet-Flatrates mit 5G

Grafik: congstar Viel­nutzer können für monat­lich 27 Euro die Allnet-Flat M mit 5G buchen. Hier sind jeden Monat 22 GB High­speed-Daten­volumen enthalten. Für monat­lich 5 Euro mehr bietet der Discounter die Allnet-Flat L an. In diesem Tarif sind jeden Monat 32 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen enthalten. cong­star X kostet online und inklu­sive 5G monat­lich 55 Euro. Im Preis enthalten sind neben der Allnet-Flat monat­lich 200 GB Daten­volumen.

cong­star-Bestands­kunden bekommen die 5G-Option ab der Tarif­gene­ration vom Mai 2020. Die Option kann flexibel gebucht und wieder stor­niert werden.

In einer weiteren Meldung haben wir unter anderem über eine Tarif-Aktion beim cong­star-Konkur­renten winSIM berichtet.