congstar schenkt allen Kunden 10 GB Extra-Datenvolumen

Foto: congstar cong­star schenkt allen Kunden, die eine Daten­option oder ein Tarif mit inklu­diertem Daten­paket nutzen, einmalig 10 GB zusätz­liches Surf-Volumen für den mobilen Internet-Zugang. Damit sollen die Nutzer die Möglich­keit haben, in der anste­henden Fast­nachts­zeit zumin­dest digital in Verbin­dung zu bleiben, wenn schon die norma­ler­weise übli­chen Veran­stal­tungen in der "fünften Jahres­zeit" in diesem Jahr nicht statt­finden können.

Die Aktion findet im Zeit­raum vom 11. bis 28. Februar statt. Aller­dings wird der Daten-Bonus nicht auto­matisch einge­räumt. Die einmalig buch­bare kosten­lose Option lässt sich über die cong­star-App buchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde einen Prepaid- oder Post­paid-Tarif, cong­star X oder einen Home­spot-Vertrag nutzt. Nach der Akti­vie­rung kann das zusätz­liche Daten­volumen maximal 31 Tage lang genutzt werden.

Nicht genutztes Bonus-Volumen verfällt nach 31 Tagen ersatzlos. Umge­kehrt surfen die Kunden wieder über das eigent­lich zu ihrem Vertrag gehö­rende Daten­volumen, sobald sie die 10 GB Bonus-Volumen verbraucht haben. Wie der Discounter weiter mitteilte, steht für das kosten­lose zusätz­liche Daten­paket die gleiche Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit wie für den gebuchten Tarif zur Verfü­gung.

cong­star: "Freunde zumin­dest digital sehen"

congstar-Chef Peter Opdemom stellt neue Aktion vor

Foto: congstar cong­star-Geschäfts­führer Dr. Peter Opdemom betont den Mehr­wert der Aktion: "Mit den 10 GB Extra-Daten möchten wir unseren Kunden die Möglich­keit geben, an den Karne­vals­tagen Freunde und Familie zumin­dest digital zu sehen oder Filme, Serien und Events streamen zu können." Beson­ders inter­essant dürfte die Aktion für Kunden sein, die auf einen klas­sischen Fest­netz­anschluss mit DSL- oder Kabel-Internet und Flat­rate-Tarif verzichten.

Im Rahmen einer weiteren Aktion bekommen Neukunden in den Post­paid-Allnet-Flat­rates von cong­star aktuell mehr monat­liches Daten­volumen. Für 12 Euro im Monat steigt das monat­liche Surf-Volumen von 2 GB auf 3 GB. Für 20 Euro sind 8 GB statt 5 GB inklu­sive und zum Monats­preis von 30 Euro bekommen die Kunden 15 GB statt 10 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Die Fair Flat ist weiterhin zu Monats­preisen ab 12,50 Euro erhält­lich.

Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu cong­star mitnehmen, erhalten einen Bonus von 10 Euro. Details zum Thema Rufnum­mern­por­tie­rung haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.