Test: Hier überzeugt das LTE-Netz von Vodafone

ComputerBILD beschei­nigt in seinem aktu­ellen Netz­test der Telekom hohe Daten­raten über 5G. Voda­fone über­raschte mit LTE in Groß­städten.

ComputerBILD veröffentlicht Netztest

Nach einigen anderen Publi­kationen wie Chip und connect hat jetzt auch die Redak­tion der ComputerBILD ihren aktu­ellen Netz­test veröf­fent­licht. Das Magazin schickt aber keine Test-Teams mit Spezia­lequip­ment auf vorde­finierte Stre­cken quer durch Deutsch­land. Statt­dessen wird der Mobil­funk jeweils dort unter­sucht, wo er von den Kunden ohnehin gerade genutzt wird.

Ein Ergebnis des Tests: Die Netz­betreiber konnten gegen­über dem vergan­genen Jahr die durch­schnitt­liche Internet-Geschwin­dig­keit von 62,7 auf 71,0 MBit/s im Down­stream stei­gern - quer über alle Messungen in allen Netzen und unab­hängig von der Netz­tech­nologie. Wie es weiter heißt, ist die nach wie vor primär genutzte LTE-Tech­nologie fast in allen Fällen gegen­über dem Vorjahr lang­samer geworden. Einzig Voda­fone habe in Groß­städten an Tempo zulegen können.

Verbin­dungen, bei denen auch das 5G-Netz zum Einsatz kam, waren dem Bericht zufolge zwei- bis dreimal so schnell wie reine LTE-Verbin­dungen. Im Telekom-Netz sei in Groß­städten ein Durch­schnitts­wert von 289,9 MBit/s ermit­telt worden - nach ComputerBILD-Angaben ein Rekord­wert im Test.

ComputerBILD: "Zu 5G-Tarifen wech­seln"

Ange­sichts dieser Werte empfehlen die Tester Kunden, die noch einen Tarif ohne 5G-Zugang haben, einen Wechsel. Aller­dings ist die 5G-Frei­schal­tung noch lange nicht bei allen Provi­dern möglich. In anderen Fällen ist der Zugang mit zusätz­lichen Kosten verbunden. Beim Discounter ist die 5G-Akti­vie­rung zudem nicht unbe­dingt mit der Frei­schal­tung einer höheren Surf­geschwin­dig­keit verbunden.

Das Gesamt­ergebnis des ComputerBILD Netz­tests entspricht dem der meisten anderen Tests, die in den vergan­genen Monaten veröf­fent­licht wurden. So sicherte sich die Deut­sche Telekom den ersten Platz - vor allem aufgrund des hohen Tempos, das beim Internet-Zugang im 5G-Netz erreicht wird. Auf Platz 2 folgt Voda­fone. Telefónica bleibt auf Rang 3, obwohl die Tester den Münch­nern vor allem beim 5G-Netz­ausbau einen Sprung nach vorne attes­tieren.

Wie bei den anderen in diesem Jahr veröf­fent­lichten Netz­tests spielte 1&1 noch keine Rolle. Das dürfte sich 2024 ändern, denn Ende kommender Woche geht 1&1 mit klas­sischen Mobil­funk­diensten in seinem eigenen Netz an den Start. Details zum vierten deut­schen Handy­netz haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­men­gefasst.