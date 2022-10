Surface Duo: Falt­bares Mobil­gerät mit zwei Touch­screens

Microsoft Surface Duo 2

Microsoft Surface Duo 2, Bild: Microsoft Mitte Februar 2021 war es so weit: Das Surface Duo kam auch nach Deutsch­land. Das falt­bare Mobil­gerät mit LTE, eSIM und USB-C versprach Produk­tivität im kompakten Format. Das Surface Duo verfügte gleich über zwei 5,6-Zoll große Touch­screens. Durch die Bauweise mit 360-Grad-Schar­nieren sind gleich mehrere Modi möglich. Zum einen wäre da der Buch­modus, um eine App über beide Bild­schirme anzu­zeigen oder je eine App auf jeder Bild­schirm­seite. Alter­nativ gibt es noch den soge­nannten "Zelt-Modus", der zum Abspielen von Videos gut geeignet ist. Dabei wird das Gerät leicht zusam­men­geklappt aufge­stellt. Im Buch­modus bietet das Display eine Diago­nale von 8,1 Zoll. Das Surface Duo wiegt 250 Gramm, hat 6 GB Arbeits­spei­cher und wahl­weise 128 GB (1549 Euro UVP) oder 256 GB (1649 Euro) Spei­cher­platz. Die meisten Micro­soft-Apps sollen bereits für das Display opti­miert sein. Der Verkaufs­start für den Nach­folger, das Surface Duo 2, war im Oktoker 2021.

Surface Book, Surface Laptop und Surface Studio

Nachdem sich die späteren Surface-Tablets etwas besser verkauft hatten, wollte Micro­soft auch den Markt für selbst produ­zierte Laptops und Desktop-Computer erobern. Diese Gerä­tegat­tungen hatte das Unter­nehmen in den Jahr­zehnten davor nur mit Betriebs­system, Soft­ware und Peri­pherie­geräten versorgt.

Microsoft Surface Laptop 4 und Surface Headphone mit Teams Zertifizierung

Bild: Microsoft Ein erstes Ergebnis war 2015 das Surface Book, 2017 kam der Surface Laptop hinzu. Beide Gerä­tegat­tungen sind inzwi­schen auch in neueren Vari­anten erschienen. Surface Studio ist der Name eines 2016 erst­mals vorge­stellten All-in-One-Compu­ters mit inte­griertem Display, der dem iMac Konkur­renz machen soll und mitt­lerweile eben­falls in neueren Vari­anten aufge­legt wurde. Das Surface Studio 2 aus dem Jahr 2018 bietet vor allem ein noch helleres Display als sein Vorgänger und flexi­blere Möglich­keiten. Vor allem für Menschen, die kreativ arbeiten, bietet der große und flexible 28-Zoll-Bild­schirm viele Möglich­keiten.

Sein Nach­folger - das Surface Studio 2+ - ist seit Anfang November 2022 erhält­lich und soll nach Angaben von Micro­soft durch den neuen Intel-Core-H-35-Prozessor um 50 % schneller als sein Vorgänger sein. Ebenso soll sich durch die NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU die Grafik­leis­tung verdop­peln, womit vor allem die Erstel­lung von 3D-Modellen oder -Designs schneller gehen soll. Wie auch sein Vorgänger, kommt das Surface Studio 2+ mit einem großem 28-Zoll-Bild­schirm.

Das Surface Studio 2 in aufrechter Desktop-Position.

Bild: Microsoft Den Surface Laptop gibt es seit Ende Oktober 2022 bereits in der fünften Version. Micro­soft bewirbt ihn mit 17 Stunden Akku-Lauf­zeit und gibt an, dass der Laptop damit weiterhin einen ganzen Tag bei 50 % höherer Leis­tung, im Vergleich zum Vorgänger, durch­halten soll. Der Laptop ist wahl­weise mit einem Intel-Core-i5-Prozessor oder einem Intel-Core-i7-Prozessor der 12. Genera­tion in einer Surface Edition zu haben. Den Laptop gibt es sowohl als klei­neren 13,5-Zoll-Laptop (i5- oder i7-Prozessor) als auch in der 15-Zoll Vari­ante (nur i7-Prozessor).

Seit 7. Juni 2022 ist mit dem Surface Laptop Go 2 der Nach­folger der im Herbst 2020 vorge­stellten ersten Genera­tion dieser Reihe erhält­lich. Der mit einem 12,4-Zoll-Bild­schirm ausge­stat­tete Laptop kommt mit einer Masse von 1,127 Kilo­gramm und Windows 11 Home als vorin­stal­liertem Betriebs­system. Neben einem Intel Core i5 der 11. Genera­tion als Haupt­pro­zessor kann der Kunde zwischen 4 GB und 8 GB Arbeits­spei­cher sowie zwischen 128 GB und 256 GB SSD-Spei­cher wählen, die Akku­lauf­zeit liegt laut Hersteller bei gewöhn­licher Tätig­keit bei 13 Stunden.

Im Früh­jahr 2021 kam das Micro­soft Surface Hub 2S auf den Markt. Das mit einem 50 Zoll großem 4K+-Multi-Touch-Display ausge­stat­tete Groß­bild-Device fungiert als digi­tales White­board sowie Meeting- und Kolla­bora­tions­tool und ist leichter und dünner als sein Vorgänger. Inzwi­schen gibt es das Surface Hub 2S außerdem in einer 85-Zoll-Vari­ante.

Mit dem Surface Laptop SE ist ab Dezember 2022 ein speziell für Schüler gedachter Laptop für einen vergleichs­weise geringen Preis (299 Euro UVP inkl. Mwst.) verfügbar. Ausge­stattet ist er mit einem 11,6-Zoll-Bild­schirm sowie wahl­weise 4 GB oder 8 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB oder 128 GB eMMC-Spei­cher. Als Grafik-Einheit kommt die bereits aus anderen Laptops bekannte Intel UHD Graphics, hier in der 600er-Vari­ante, zum Einsatz, als Betriebs­system Windows 11 SE.

Die aktuell vermark­teten Surface-Computer im Vergleich

Prozessor RAM Spei­cher Grafik­einheiten Surface Laptop SE

(Ende 2022) Intel Celeron N4020 oder Intel Celeron N4120 4 GB oder 8 GB 64 GB oder 128 GB (eMMC) Intel UHD Graphics 600 Surface Studio 2+

Desktop-PC

(Ende 2022) Intel Core i7 32 GB 1 TB (SSD) NVIDIA GeForce RTX 3060 Surface Laptop 5 13,5

(Herbst 2022) Intel Core i5 oder Intel Core i7 8 GB, 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB (SSD) Intel Iris Xe Surface Laptop 5 15

(Herbst 2022) Intel Core i7 8 GB, 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB (SSD) Intel Iris Xe Surface Laptop Go 2

(Früh­jahr 2022) Intel Core i5 4 GB oder 8 GB 128 GB oder 256 GB (SSD) Intel Iris X Surface Laptop Studio

(Früh­jahr 2022) Intel Core i5 oder Intel Core i7 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB (SSD) Intel Iris X oder NVIDIA GeForce RTX 3050 Surface Hub 2S

Groß­bild-Device (50/85 Zoll)

(Früh­jahr 2021) Intel Core i5 8 GB 128 GB (SSD) Intel UHD Graphics 620 Surface Laptop 4 13,5

(Früh­jahr 2021) Intel Core i5 oder Intel Core i7 8 GB, 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB Intel Iris X oder AMD Radeon Surface Laptop 4 15

(Früh­jahr 2021) Intel Core i5 oder Intel Core i7 8 GB, 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB Intel Iris X oder AMD Radeon Surface Laptop Go

(Herbst 2020) Intel Core i5 4 GB oder 8 GB 128 GB oder 256 GB Intel UHD Graphics Surface Book 3 13,5

(Früh­jahr 2020) Intel Core i5 oder Intel Core i7 8 GB, 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB Intel Iris Plus / NVIDIA GeForce GTX 1650 Surface Book 3 15

(Früh­jahr 2020) Intel Core i5 oder Intel Core i7 8 GB, 16 GB oder 32 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Surface Studio 2

Desktop-PC

(Herbst 2018) Intel Core i7 16 GB oder 18 GB 1 TB oder 2 TB (SSD) NVIDIA GeForce GTX 1060 oder NVIDIA GeForce GTX 1070 Stand: Oktober 2022, Angaben ohne Gewähr.

Microsoft USB-C-Speaker unter anderem für Microsoft Teams

Bild: Microsoft

Micro­soft bietet auch spezi­elles Zubehör an

Darüber hinaus bietet Micro­soft auch Zubehör wie Head­sets, Webcams und USB-Speaker an. Das Zubehör eignet sich für Video­kon­ferenzen und Online-Bespre­chungen sowie speziell für die Verwen­dung mit Micro­soft Teams, da es hierfür zerti­fiziert ist.