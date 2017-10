Commodore C64 kommt wieder: Mini-Neuauflage geplant

Für viele Menschen war der Commodore 64 in den 1980er Jahren der erste Computer, den sie buchstäblich in ihre Finger bekamen. Technisch war er irgendwann überholt. Nun kommt der C64 als Retroversion zurück.

Nach Nintendos Spielkonsolen NES und Super NES wird nun auch der Commodore 64 wiederbelebt. Eine Mini-Version des Computer-Klassikers aus den 1980er Jahren soll Anfang 2018 in den Handel kommen. Eine eigene Webseite hat das Gerät bereits. Nach Angaben des Herstellers Retro Games wird die Neuauflage des C64 dann per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Spezielle Filter sollen das Bild so verändern, dass die Darstellung trotz des modernen Anschlusses an die Bildqualität eines alten Röhrenfernsehers erinnert.

Für den Anschluss von Keyboard, Joysticks und Game-Controllern sind zwei USB-Ports eingebaut. Auch ein Multiplayer-Modus ist vorhanden. Die Stromversorgung erfolgt - wie schon bei den Nintendo-Neuauflagen - über ein Micro-USB-Kabel. Der Kaufpreis wird nach Angaben des Publishers Koch Media bei rund 80 Euro liegen.



Nutzer können über BASIC eigene Programme schreiben

Im Speicher des auf 50 Prozent der Originalgröße verkleinerten C64 mini stecken 64 Spiele . Dazu gehören "Herobotix", "California Games", "Zynaps", "Creatures" oder "Monty on the run". Andere beliebte Klassiker wie "Summer Games" oder "Winter Games" sucht man dagegen bislang vergebens. Es gibt aber Chancen für weitere Spiele.

Der C64 mini kann per USB-Stick mit neuer Software versorgt werden. Wie beim Original-C64 können Nutzer über eine angeschlossene Tastatur auch selbst in der Sprache BASIC eigene Programme schrieben. Für Ende 2018 ist zudem eine Neuauflage mit den Original­abmessungen geplant.

Der Commodore 64 wurde im Jahr 1982 vorgestellt. Die Konsole war mit einem 8-Bit-Prozessor sowie 64 kB Arbeitsspeicher ausgestattet. Aufgrund der Kombination aus Spielkonsole und Computer war sie so erfolgreich, dass sie bis 1994 hergestellt und verkauft wurde. Der Commodore C64 zählt zu den meistverkauften Heimcomputern der 1980er Jahre.