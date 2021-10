ColorOS 12: Oppo kündigt Rollout-Plan für Android 12 an

Android 12 hat seinen Weg aus der Beta in die Open-Source-Version gefunden. Erste Smart­phone-Hersteller verkün­deten auch sogleich eupho­risch die Anpas­sung ihrer eigenen Benut­zer­ober­fläche auf Basis der neuen mobilen Betriebs­soft­ware von Google.

Einer unter ihnen ist der chine­sische Smart­phone-Hersteller Oppo. Wir konnten vorab einen Blick auf die Neue­rungen der UI (= User Inter­face/Benut­zer­ober­fläche) ColorOS 12 werfen. Zunächst soll das Flagg­schiff Find X3 Pro 5G ein Update im Dezember erhalten. Einen Rollout-Plan für andere Smart­phone-Modelle aus dem Port­folio hat Oppo auch schon bekannt­gegeben.

ColorOS: Wich­tige Neue­rungen mit Android 12

Einblick in Oppos ColorOS 12

Bild: Oppo

Oppo Find X3 Pro 5G Datenblatt

Test

Neuvorstellung

Oppo will im Zuge der neuen Google-Soft­ware Anpas­sungen an der eigenen Benut­zer­ober­fläche vornehmen. So sollen unter anderem die "Omoji" Einzug in die Soft­ware erhalten. Das sind Oppos 3D-animierte Versionen von Emojis. Ein neues Menü zur Anpas­sung von Farben soll dem Oppo-Nutzer verschie­dene Filter an die Hand geben, um die Darstel­lung der Benut­zer­ober­fläche zu indi­vidua­lisieren.

"Floa­ting Window" erlaubt das Über­lappen von Apps, beispiels­weise ein Video, das auf YouTube abge­spielt wird und WhatsApp als mini­mierte App im Vorder­grund, die unab­hängig vom Video benutzt werden kann. Oppos "Omoji"

Bild: Oppo ColorOS 12 hat aber nicht nur opti­sche Neue­rungen im Gepäck, sondern soll die Nutzung der Soft­ware auch beschleu­nigen sowie weniger Energie in Anspruch nehmen, was 20 Prozent mehr Akku­lauf­zeit im Vergleich zu ColorOS 11 ausma­chen soll.

Das Firm­ware-Update liefert darüber hinaus "PC Connect", das die Blue­tooth-Kopp­lung des Smart­phones mit einem Windows-PC (ab Version 10) erlaubt, um beispiels­weise den Bild­schirm­inhalt auf dem Computer zu spie­geln. Mit "PC-Connect" das Smartphone auf einem Windows-Computer spiegeln

Bild: Oppo

Dash­board für Sicher­heit

Mit dem Launch des neuen "Phone Manager" soll der Nutzer einen besseren Über­blick über die Privat­sphäre-Einstel­lungen erhalten. Damit kann unter anderem der Zugriff von Apps auf Kamera und Mikrofon des Smart­phones gesteuert werden.

Rollout-Plan

Rollout-Plan für ColorOS 12

Bild: Oppo ColorOS 12 soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf Modellen der Find-X3- und der Find-X2-Serie sowie der Reno- und A-Serie landen. Für den zweiten Teil des Jahres 2022 sind weitere Modelle der A-Serie vorge­sehen.

Die öffent­liche Beta wird zunächst Nutzern in den Ländern Indo­nesien, Thai­land und Malaysia verfügbar gemacht. Oppo gibt sich ambi­tio­niert und will ColorOS 12 für über 110 Millionen Geräte welt­weit anbieten.

Das Oppo-Flagg­schiff Find X3 Pro 5G ist dem offi­ziellen Rollout-Plan zufolge das erste Modell des Herstel­lers, das mit ColorOS 12 versorgt wird. Details zum Oppo Find X3 Pro 5G lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.