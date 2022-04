Offiziell: CNN+ macht nach nur einem Monat wieder dicht

Der News-Strea­ming­dienst CNN+ macht nur einen Monat nach seinem Start schon wieder dicht. Der Service wird am 30. April einge­stellt, wie der Nach­rich­ten­sender gestern selbst berich­tete.

Die Entschei­dung sei nach der vor rund zwei Wochen erfolgten Fusion der früheren CNN-Mutter Warner Media mit dem Rivalen Disco­very zum neuen Medi­enkon­zern Warner Bros Disco­very getroffen worden. CNN+-Kunden sollen ihre Abo-Gebühren anteilig zurück­erhalten.

Zu nied­rige Nutzer­zahlen?

Am 30. April ist mit dem News-Streamingdienst CNN+ Schluss

Bild: picture alliance/dpa/AP | Mike Stewart Die Vorstel­lungen der neuen Führung stünden im Gegen­satz zu denen des vorhe­rigen Manage­ments, hieß es in dem Bericht weiter. So wolle der neue Chef David Zaslav alle Marken in einem einzigen Service bündeln.

Warner Media hatte den Strea­ming­dienst mit viel Finanz­kraft und großen Ambi­tionen aufge­baut und dafür einige hoch­karä­tige Neuzu­gänge verpflichtet. Doch zuletzt gab es bereits Berichte in US-Medien, wonach der Start von CNN+ floppte und die Nutzer­zahlen niedrig seien.

In einer weiteren Meldung geht es um das Thema Netflix: Legales Account-Teilen und Abo mit Werbung.