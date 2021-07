Clubhouse: Talk-App öffnet sich für alle

Die Talk-App Club­house, die in der Corona-Pandemie ihren großen Moment hatte, öffnet sich nach mehr als einem Jahr für alle. Bisher musste man von einem Nutzer einge­laden werden.

Live-Gespräche im Fokus

Club­house ist eine Audio-App, bei der man Live-Gesprä­chen zuhören und sich auch aktiv an Diskus­sionen betei­ligen kann. In der Pandemie entwi­ckelte sich ein Hype rund um die Anwen­dung, der nach Einschät­zung von Markt­for­schern nach­gelassen hat. Ausschnitt der Android-App von Clubhouse

Screenshot: Clubhouse (Alpha Exploration Co.) via Google Play Store Club­house hielt bei der Aufhe­bung der Beitritts­beschrän­kungen gestern dagegen, seit dem Start der Android-Version im Mai seien zehn Millionen Nutzer dazu­gekommen (App für Android). Davor war die App nur auf Apples iPhones verfügbar.

Face­book und Twitter brachten in den vergan­genen Monaten ihre Talk-Apps mit sehr ähnli­chen Konzepten an den Start. Club­house zeigt sich über­zeugt, gegen die über­mäch­tige Konkur­renz bestehen zu können.

