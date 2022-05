Game Pass Ultimate: Spiele-Abo für PC und Xbox

Abo-Dienste sind längst nicht mehr auf Musik- oder Film-Daten­banken wie Spotify und Netflix beschränkt. Auch für Spiele gibt es solche Modelle. Ein popu­läres kommt aus dem Hause Micro­soft und richtet sich an Konsolen- und PC-Spieler. Der Game Ulti­mate bietet eine umfang­reiche Biblio­thek mit vielen Triple-A-Titeln, aber auch Inde­pen­dent-Spielen.

Wir stellen im nach­fol­genden die wich­tigsten Eckdaten des Ange­bots vor.

Anfor­derungen

Im Game Pass Ultimate sind über 100 Spiele enthalten

Bild: Microsoft, Screenshot: teltarif.de Es kommt darauf an, wie Sie spielen möchten. Der Game Pass Ulti­mate offe­riert für 12,99 Euro monat­lich verschie­dene Optionen, um Zugang zu der Spie­lebi­blio­thek, die laut Anbieter über 100 Spiele umfasst, zu erhalten. In jedem Falle benö­tigen Sie ein Micro­soft-Konto, das Sie kostenlos erstellen können. Der Game Pass Ulti­mate ist sowohl für Xbox-Konsolen-Spieler als auch PC-Spieler gedacht. Darüber hinaus bekommen Sie mit einem Ulti­mate-Abo Zugang zum Xbox-Cloud-Gaming. Das befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Zu Test­zwe­cken hatten wir das bereits über ein iPad Pro und ein Android-Smart­phone auspro­biert.

Cloud-Gaming können Sie neben mobilen Endge­räten mit Android oder iOS auch über den PC und eine Xbox auspro­bieren. Das ist prak­tisch, wenn Sie Spiele erst antesten wollen, ohne gleich zig Giga­byte herun­ter­laden zu müssen. Da jedes Spiel herun­ter­geladen werden muss, setzt das nämlich freien Fest­plat­ten­spei­cher voraus.

Game Pass Ulti­mate im Über­blick

Xbox Game Pass Ulti­mate Grund­gebühr 12,99 1) Hard­ware Konsole, PC, Smart­phone, Tablet Anzahl der Spiele mehr als 100 Inklusiv-Leis­tungen EA-Play-Mitglied­schaft, Xbox Live Gold, Xbox Cloud Gaming (beta), Spezi­elle Ange­bote und Rabatte Stand: April 2022. Preise in Euro.

1) Derzeit kostet der 1. Monat 1,00 Euro.

Der Game Pass Ulti­mate ist Micro­softs Universal-Abo-Modell, das nicht nur Zugang zu besagter Biblio­thek mit 100 Spielen bietet, sondern auch Xbox Live Gold, was essen­ziell ist, wenn Sie mit der Konsole an Online-Multi­player-Partien teil­nehmen wollen. Außerdem ist EA Play inklu­diert. Wer den Game Pass Ulti­mate abon­niert, bekommt Zugang zu einer Biblio­thek des Publishers Elec­tronic Arts und einige hoch­karä­tige Spie­letitel, für die nicht separat gezahlt werden muss.

Im nach­fol­genden haben wir einige bekannte Spie­letitel aufge­listet, die im Game Pass Ulti­mate enthalten sind.

Fifa 21 für Xbox Series S/X

Micro­soft Flight Simu­lator 2020

Batt­lefield 1 und V

Skyrim

F1 2021

Forza Horizon 5

Game-Pass-Vari­anten im Über­blick

Hinweis: Wir haben hier speziell die Biblio­thek der verfüg­baren Spiele für die Xbox-Konsole durch­forstet. Bestimmte Spiele wie verschie­dene Titel der Age-of-Empires-Reihe sind derzeit nur für den PC verfügbar. Wenn Sie sich für den Game Pass Ulti­mate inter­essieren, können Sie die Biblio­thek durch­stö­bern, ohne sich vorher für ein Abo entscheiden zu müssen. Prak­tisch ist das zum Beispiel über die entspre­chenden Apps für Android und iOS . Cloud-Gaming funk­tio­niert direkt über die Android-App, anders als bei iOS. Hier ist Spie­lestrea­ming derzeit nur über den Browser möglich.

Neben dem Game Pass Ulti­mate haben Sie weitere Optionen, die wir Ihnen nicht vorent­halten wollen. Wenn Sie beispiels­weise reiner PC-Spieler oder Konsolen-Spieler sind und auf bestimmte Features wie Cloud-Gaming, EA-Play-Spie­lebi­blio­thek oder den Konsolen-Multi­player verzichten können, gibt es weitere Vari­anten, die zu güns­tigeren monat­lichen Gebühren von jeweils 9,99 Euro zu bekommen sind.

Während beispiels­weise im Game Pass für den PC Zugang zu EA Play enthalten ist, ist das beim Game Pass für die Konsole nicht der Fall. Unsere Meinung nach ist der Game Pass Ulti­mate für Besitzer einer Xbox die bessere Wahl, weil so Zugang zu den Spielen von Elec­tronic Arts und zudem die Teil­nahme an Online-Partien ermög­licht wird. Für alle drei Abo-Modelle gilt unter anderem, dass ständig neue Spiele hinzu­gefügt, aber auch welche aus der Biblio­thek entfernt werden können. Spiele der Xbox Game Studios sollen direkt bei der Premiere für Abon­nenten zur Verfü­gung stehen.

Xbox PC Game Pass Xbox Konsole Game Pass Xbox Game Pass Ulti­mate Grund­gebühr 9,99 1) 9,99 12,99 1) Hard­ware PC Konsole Konsole, PC, Smart­phone, Tablet Anzahl der Spiele mehr als 100 Weitere Inklusiv-Leis­tungen EA-Play-Mitglied­schaft, Spezi­elle Ange­bote und Rabatte Spezi­elle Ange­bote und Rabatte EA-Play-Mitglied­schaft, Xbox Live Gold, Xbox Cloud Gaming (beta), Spezi­elle Ange­bote und Rabatte Stand: April 2022. Preise in Euro.

1) Derzeit kostet der 1. Monat 1,00 Euro.

Den Xbox Game Pass können Sie entweder über Auflade-Codes bezahlen oder beispiels­weise monat­lich von einer Kredit­karte oder einem hinter­legten PayPal-Konto abbu­chen lassen. Prak­tisch: Sollten Sie die Zahlungen mal pausieren, können Sie die im Game Pass enthal­tenen Spiele zwar nicht mehr spielen, müssen diese nach erneuter Buchung des Game Pass aber auch nicht wieder herun­ter­laden. Der Zugang zum Spiel wird nach Akti­vie­rung des Abos wieder frei­geschaltet.