Google: Chrome soll nach Update schneller sein als Safari

Google hat seinem Browser Chrome ein Update spen­diert, mit welchem das Programm nun sogar schneller als der Apple-Browser Safari sein soll. Das beteuert das Entwick­ler­studio in einem Blog­bei­trag. Unter der aussa­gekräf­tigen Blog-Reihe „The Fast & the Curious“ zele­briert das Team diesen Meilen­stein.

Die Geschwin­dig­keit von Chrome hätte sich durch die Aktua­lisie­rung auf allen großen Platt­formen substan­ziell verbes­sert. Auf einem Mac erreicht der Browser nun in Apples Spee­dometer-Test laut Googles Aussagen einen Rekord­wert von 300 Punkten.

Chrome 99: bisher schnellster Browser?

Chrome jetzt schnell wie eine Rakete?

Bild: Google Wenn es um Rekorde geht, freuen Google beson­ders jene, die den Rivalen Apple über­trumpfen. Einen solchen Best­wert möchte der Such­maschi­nen­kon­zern mit dem kürz­lich erschienen Chrome-Update auf Version 99 (auch M99 genannt) erzielt haben. Man sei seit dem Launch 2008 stets fokus­siert, ohne Kompro­misse bei Features und Sicher­heit den schnellst­mög­lichen Browser zu erstellen. Mit einem Wert von 300 Punkten will Google alle anderen Inter­net­zugangs­pro­gramme in Apples Spee­dometer-Bench­mark über­trumpft haben. Es trat die Safari-Version 15.2 17612.3.6.1.6 gegen die Chrome-Version 99.0.4812.0 an

Für das Plus von sieben Prozent gegen­über Safari soll unter anderem ThinLTO verant­wort­lich sein. Dabei handelt es sich um eine neue Opti­mie­rungs­tech­nologie. Außerdem wurden grafi­sche Opti­mie­rungen vorge­nommen. Die Grafik-Perfor­mance von Chrome liegt Google zufolge jetzt 15 Prozent über jener von Safari. Im Vergleich zu den letzten 17 Monaten soll sich die Geschwin­dig­keit von Chrome auf M1-basie­renden Mac-Rech­nern um 43 Prozent erhöht haben. Bei Android soll der Browser Inter­net­seiten 15 Prozent schneller laden.

Wir konnten keinen Unter­schied fest­stellen

Einen Mac-Computer haben wir zwar nicht griff­bereit, aber Chrome soll laut Google ja auch auf anderen Platt­formen schneller geworden sein. Auf unserem Windows-10-Rechner hatten wir noch eine 98er-Version instal­liert, die wir auf die neue 99er-Version aktua­lisierten. Zuvor führten wir aber noch den Spee­dometer-Test durch - mit einem ernüch­ternden Ergebnis von 125 Punkten.

Das Ergebnis an sich könnte am recht großen Abstand zum Router liegen. Chrome 99 brachte jeden­falls keine Besse­rung. Auch hier war bei 125 Punkten Schluss. Von Chrome 98 zu Chrome 100 auf Android gab es auch keinen Perfor­mance-Zuwachs.

