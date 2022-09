Chrome für Android: Fingerabdrucksperre für Inkognito-Tabs

Während es bei einigen auf iOS laufenden Google-Apps bereits seit dem vorletzten Jahr einen Daten­schutz­bild­schirm gibt, dessen Sperre sich nur mittels Touch- oder Face-ID-Authen­tifi­zie­rung öffnen lässt, stand diese Funk­tion bei Android bislang noch aus. Nun zieht Google zumin­dest beim Chrome-Browser nach und spen­diert seinen Android-Nutzern die Möglich­keit, ihre Inko­gni­totabs hinter einer Finger­abdruck­sperre zu verbergen.

Inko­gni­totabs hinter Finger­abdruck­sperre

Heißt im Klar­text, dass noch geöff­nete Tabs beim Beenden von Chrome auto­matisch durch eine Finger­abdruck-Authen­tifi­zie­rung vor fremdem Zugriff geschützt werden. Starten Sie den Browser erneut, um zu den Regis­ter­karten im Inko­gni­tomodus zurück­zukehren, wird anstelle der Tabs ein schwarzer Bild­schirm mit dem Inko­gnito-Symbol und der Auffor­derung „Inko­gni­totabs entsperren“ ange­zeigt. Google Chrome für Android: Inkognitotabs entsperren

Screenshot: teltarif Alter­nativ können Sie zu anderen Tabs wech­seln oder die Inko­gni­totabs über die Menü­punkte in der rechten oberen Bild­schir­mecke schließen. Die Schließ­funk­tion ist leider nicht durch die Sperre gesi­chert - hier sollte Google noch nach­bes­sern.

Akti­vieren der Sperr­funk­tion

Die Sperr­funk­tion für Inko­gni­totabs können Sie über die folgenden Schritte einstellen: Gehen Sie auf dem Start­fenster des Chrome-Brow­sers über die drei Punkte am oberen rechten Bild­schirm­rand ins Einstel­lungs­menü und klicken dort auf „Daten­schutz und Sicher­heit“. Suchen und akti­vieren Sie hier den Menü­punkt „Inko­gni­totabs beim Verlassen von Chrome sperren“. Chrome für Android: Menüeintrag-Inkognitotabs sperren

Screenshot: teltarif Noch ist die neue Funk­tion jedoch nicht auf jedem Android-Smart­phone ange­kommen - so war der entspre­chende Menü­ein­trag auch auf unserem Test­gerät mit Android 12 noch nicht vorhanden.

Möchten Sie nicht warten, bis das Feature mit einem Update auf Ihr Handy kommt, geben Sie einfach „chrome://flags/#inco­gnito-reau­then­tica­tion-for-android“ in die Adress­leiste des Chrome-Brow­sers ein. Es öffnet sich daraufhin ein Fenster mit allen mögli­chen Chrome-Funk­tionen, die man akti­vieren oder deak­tivieren kann, so auch ein Listen­ein­trag mit „Enable device reau­then­tica­tion for Inco­gnito“, bei dem Sie das Käst­chen „Default“ auf „Enabled“ setzen müssen. Im Anschluss bestä­tigen Sie die Ände­rung unten im Fenster mit einem Klick auf „Relaunch“ Der Browser sollte nun einmal komplett über den Gerä­tema­nager geschlossen werden (alter­nativ das Handy neu starten). Beim nächsten Chrome-Start und Wechsel in den Inko­gni­tomodus öffnet sich ein Fenster mit der Einga­beauf­for­derung „Inko­gni­totabs beim Verlassen von Chrome sperren“.

Der „Inko­gni­tosperre akti­vieren“-Button zeigt beim Ankli­cken natür­lich nur dann eine Reak­tion, wenn Sie zuvor auf Ihrem Smart­phone einen Finger­abdruck zum Entsperren des Bild­schirms einge­richtet haben. Google Chrome für Android: Inkognitosperre aktivieren

Bild: teltarif Nach erfolg­rei­chem Akti­vieren der Inko­gni­tosperre auf unserem Test­gerät fanden wir auch den Eintrag „Inko­gni­totabs beim Verlassen von Chrome sperren“ im Einstel­lungs­menü des Brow­sers vor, der dann natür­lich noch, wie oben beschrieben, akti­viert werden musste. Das Sperren und Entsperren der Inko­gni­totabs funk­tio­nierte daraufhin problemlos.

Haben Sie die neue Funk­tion bereits auspro­biert?

