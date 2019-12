Chrome 79: Integrierter Passwort-Check & Echtzeit-Schutz

Mit der Aktua­lisie­rung auf Version 79 verbes­sert Google seinen Browser Chrome haupt­säch­lich in puncto Sicher­heit und Privat­sphäre. Pass­wörter werden umge­hend über­prüft und ange­steu­erte Webseiten konti­nuier­lich durch­leuchtet.

Mehr Sicher­heit in den Weiten des Inter­nets verspricht die neue Version 79 des Brow­sers Chrome. Das für Smart­phones, Tablets und Computer verfüg­bare Programm wurde um Schutz­mecha­nismen erwei­tert, die vor gehackten Zugangs­daten warnen und Phis­hing-Atta­cken effek­tiver entge­genwirken. Bereits zuvor gab es mit der Erwei­terung Pass­wort­check eine offi­zielle Methode von Google, welche Pass­wörter und Nutzer­namen mit bekannten Daten­lecks abgleicht. Um den unzäh­ligen Phis­hing-Webseiten Herr zu werden, stat­tete das Chrome-Entwick­lerstudio seine Safe-Brow­sing-Funk­tion außerdem mit einem Echt­zeit­schutz aus.

Google Chrome nun von Haus aus sicherer

Jetzt ohne Erweiterung nutzbar: Chrome Passwortcheck Auch Daten­banken größerer Portale werden heut­zutage häufig Opfer von Hacker­angriffen, wodurch sensible Infor­mationen von Usern entschlüs­selt werden. Google stellte Anfang 2019 mit seinem Chrome-Browser-Add-on Pass­wort­check ein Tool vor, das in brenz­ligen Situa­tionen die Privat­sphäre schützen soll. Ist das Plugin instal­liert und aktiv, hilft es dabei, Konten, die Opfer von Daten­lecks wurden, erneut abzu­schotten. Der User erhält eine Benach­rich­tigung, dass sein Zugang gefährdet ist und er das Pass­wort zurück­setzen soll. Sämt­liche bei der Über­prüfung durch­geführten Daten sind verschlüs­selt und anonym. Ab Chrome 79 ist Pass­wort­check fester Bestand­teil des Brow­sers. Die sepa­rate Instal­lation der Erwei­terung entfällt somit. Google schaltet die Funk­tion nach und nach frei, zuerst bei den Usern, die in Chrome ange­meldet sind.



So aktivieren Sie Passwortcheck manuell in Chrome So aktivieren Sie Passwortcheck manuell in Chrome

Chrome 79 über­prüft Phis­hing-Atta­cken in Echt­zeit

Wenn Sie nicht warten wollen, können Sie den Schutz auch manuell durch die Eingabe von:in der Adress­zeile akti­vieren. Das funk­tioniert sowohl unter Android, als auch unter Windows, macOS und Linux.

Im haus­eigenen Secu­rity Blog hat Google neben der Inte­gration des Pass­wort­checks auch die Opti­mierung seines Verfah­rens Safe Brow­sing verkündet. Safe Brow­sing sorgt in Chrome schon seit einigen Jahren dafür, dass Malware und Phis­hing einge­dämmt wird. Vor verdäch­tigen Webseiten wird der Nutzer umge­hend gewarnt.

Bislang wurde die Daten­bank der Prozedur jedoch nur alle 30 Minuten aktua­lisiert. Laut Google schafften es manche dubiosen Inter­netauf­tritte, inner­halb dieser halben Stunde bis zur Daten­bank-Aktua­lisie­rung ihre Domain zu ändern oder sich vor den Craw­lern zu verste­cken. Mit Chrome 79 hält die Echt­zeit-Analyse von Inter­netseiten im Browser Einzug. Chrome sei mit diesem Feature 30 Prozent effek­tiver beim Erkennen von böswil­ligen Webseiten.

