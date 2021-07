chonocom: Neue LTE-Tarife mit bis zu 50 MBit/s verfügbar

Die Tele­kom­muni­kati­ons­marke chonocom führt neue Mobil­funk­tarife ein. Alle Vari­anten sind LTE-fähig und bieten Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten mit bis zu 50 MBit/s im Down­load. Die Tarife werden mit bis zu 15 GB Daten­volumen pro Monat ange­boten und unter­scheiden sich entspre­chend in der Grund­gebühr.

In allen Tarifen sind eine Flat für Tele­fonie und den Versand von SMS sowie die Nutzung im EU-Ausland gemäß der Fair-Use-Policy enthalten. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit liegt bei 24 Monaten. Bei Vertrags­abschluss wird ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro fällig. Der jewei­lige Vertrag kann in Text­form drei Monate zum Ende der Lauf­zeit gekün­digt werden, andern­falls verlän­gert sich der Vertrag um weitere zwölf Monate.

chonocom LTE 3 GB und LTE 5 GB

Der Mobilfunkanbieter chonocom hat neue LTE-Tarife, z.B. mit 3 GB, im Angebot

Screenshot: chonocom Im Tarif chonocom LTE 3 GB erhalten Nutzer ein Daten­kon­tin­gent von 3 GB pro Monat mit Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten mit bis zu 25 MBit/s im Down­load und 11,2 MBit/s im Upload. Nach dem Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens redu­ziert sich der Speed in beiden Fällen auf 64 kBit/s. Wem das nicht reicht, der kann kosten­pflichtig Daten-Snacks hinzu­buchen, beispiels­weise 1 GB Daten­volumen für einmalig 5 Euro. Die monat­lichen Kosten für den Tarif chonocom LTE 3 GB liegen bei 9,99 Euro.

Für eine monat­liche Grund­gebühr von 14,99 Euro erhalten Nutzer im Tarif chonocom LTE 5 GB ein Daten­kon­tin­gent von 5 GB im LTE-Netz. Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten, Dros­selung nach Verbrauch, kosten­pflich­tige Daten-Snack-Optionen sowie Kündi­gungs­fristen sind im Tarif chonocom LTE 5 GB mit dem chonocom LTE 3 GB gleich.

chonocom LTE 8 GB, LTE 10 GB und LTE 15 GB

In den drei chonocom-Tarifen mit 8 GB, 10 GB und 15 GB steigt nicht nur das verfüg­bare LTE-Daten­volumen, sondern auch die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten werden auf 50 MBit/s im Down­load und 25 MBit/s im Upload erhöht. Die Dros­selung nach Verbrauch des Daten­volu­mens auf 64 kBit/s in beiden Fällen ist aber auch in diesen Tarifen gleich. Zubu­chungen von Daten-Snacks sind in allen drei Tarifen möglich, beispiels­weise 2 GB zum einma­ligen Preis von 8 Euro.

Die monat­lichen Kosten belaufen sich auf 16,99 Euro (chonocom LTE 8 GB), 19,99 Euro (chonocom LTE 10 GB) und 24,99 Euro (chonocom LTE 15 GB). Alle Tarife von chonocom sowie immer die aktuell güns­tigsten finden Sie auch in unserem Tarif­ver­gleich.

