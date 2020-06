Google löscht Anwendung, die Apps aus China finden sollte

Es gibt Millionen von Apps für das Smart­phone. Manche sind absurd oder sinnlos oder haben gar keine Funk­tion. Und dann gibt es welche, die andere Apps z.B. "Made in China", finden soll(t)en... in Indien.

Google hat jetzt in Indien eine bis dahin sehr beliebte App aus seiner Down­load-Platt­form entfernt, die versprach, ein Smart­phone von chine­si­schen Anwen­dungen zu säubern.

Zur Begrün­dung hieß es nach Infor­ma­tionen der Deut­schen Presse-Agentur, der Service habe Google-Regeln gegen irre­füh­rendes Verhalten verletzt. Die Anwen­dung mit dem Namen "Remove China Apps" gab an, von chine­si­schen Firmen entwi­ckelte Apps auf den Tele­fonen zu finden, um sie löschen zu können.

Zuvor fünf Millionen Down­loads

Zwischen Indien und China schwelt ein Streit um eine App, die chinesische Apps auf Handys aufspüren soll

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Google, Grafik/Montage: teltarif.de Die App wurde nach Schät­zungen von Experten rund fünf Millionen Mal herun­ter­ge­laden. Ihre Entwickler räumten aller­dings ein, dass die Herkunft der Apps ledig­lich "auf Basis von Markt­for­schung" ermit­telt worden sei, so dass bei den Ergeb­nissen durchaus Fehler möglich gewesen seien.

Entdeckte die Anwen­dung keine Dienste aus China auf dem geprüften Smart­phone, erschien eine Meldung: "Du bist groß­artig, keine China-App gefunden".

Span­nungen zwischen Indien und China

Kein Wunder: Die App gewann in Indien rasche Beliebt­heit. Denn in einer Zeit zuge­spitzter Span­nungen zwischen den zwei bevöl­ke­rungs­reichsten Ländern kam das bei der "Ziel­gruppe" gut an. China und Indien grenzen anein­ander.

Der Streit geht seit Jahr­zehnten um eine umstrit­tene Grenze im Hima­laya Gebiet. 1962 hatten China und Indien deswegen schon einen kurzen Krieg geführt, den China gewonnen hatte. Seither gibt es an dieser Grenze immer wieder kleine Zwischen­fälle. Erst kürz­lich im Mai hatte es - indi­schen Medien zufolge - bei Ausein­an­der­set­zungen mehrere Verletzte gegeben.

Die Span­nungen haben die Anti-China-Stim­mungen in Indien verstärkt. Auch indi­sche Berühmt­heiten hatten ihre Fans aufge­rufen, chine­si­sche Apps wie den auch in Indien popu­lären Video­dienst "TikTok" zu deinstal­lieren. Die TikTok-Alter­na­tive Mitron wurde inzwi­schen eben­falls wegen eines Richt­li­ni­en­ver­stoßes aus Googles Down­load-Platt­form Play gelöscht, weil es sich um eine legal für etwa 30 Euro einma­lige Lizenz­kosten in Paki­stan einge­kaufte App gehan­delt hatte, die danach als "Made in India" vermarktet wurde. Mitron hatte bis dahin große Beliebt­heit erlangt, wie lokale indi­sche Medien berich­teten.

Chinesen sind nicht begeis­tert

Die chine­si­sche Online-Zeitung Global Times berich­tete ange­sichts der Beliebt­heit der "China-Soft­ware-Löschen"-App unter Beru­fung auf Bran­chen­kreise: "Wenn die indi­sche Regie­rung erlaubt, dass diese irra­tio­nale Anti-China-Stim­mung die bila­te­ralen Bezie­hungen weiter ruinieren, wird das wahr­schein­lich zu einer Quid-pro-quo-Bestra­fung aus Peking führen". "Quid pro quo" ist latei­nisch und heißt wört­lich „dies für das“ oder vulgär auch "wie Du mir, so ich Dir".