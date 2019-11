Mobiles Bezahlen: Alipay jetzt für ausländische Kunden

Wer aufmerksam in deut­schen Geschäften einkaufen geht, wird schon ein blaues Child mit chine­sischen Schrift­zeichen und der latei­nisch Inschrift Alipay an bestimmten Kassen gesehen haben, beispiels­weise bei der Droge­riemarkt­kette Ross­mann.

Alipay ist eines der welt­weit größten Bezahl­systeme - in China. Chine­sische Kunden mit chine­sischer Bank­verbin­dung und Mobil­funk­karte können damit in vielen Geschäften Chinas und auch inter­national etwa bei der Shop­ping-Tour durch Europa bargeldlos bezahlen. Dazu scannt die Kassie­rerin einen QR-Code ein, der auf dem Handy des Kunden während des Bezahl­vorgangs auftaucht.

Bisher nicht für Ausländer

Wollte beispiels­weise ein Deut­scher sich bei Alipay anmelden, um den Dienst nutzen zu können, war das bisher nahezu unmög­lich, denn: Ohne ein chine­sisches Bank­konto und eine chine­sische Mobil­funk­rufnummer blieb das Auslän­dern weit­gehend verwehrt. Das ändert sich jetzt.



Chine­sisch-engli­sche App ladbar

Alipay wird von der Ant Finan­cial Services Group betrieben, eine der beiden markt­beherr­schenden Anbieter in China. Ant Finan­cial ist ein Partner der Alibaba Group Holding, die wiederum Eigen­tümerin der Tages­zeitung "South China Morning Post" ist. Sie berichtet, dass auslän­dische Besu­cher jetzt in China (Main­land) auch über Ali Pay bezahlen können, wenn auch zunächst auf 90 Tage beschränkt. Wir haben uns die App einmal ange­sehen, soweit das möglich ist.



Dazu kann im App-Store (z.B. via iTunes für iOS oder GooglePlay für Android) die Alipay App (Alipay Hang­zhou Tech­nolo­gies) herun­terge­laden werden, die sich von chine­sisch auf englisch umstellen lässt (englisch sollte schon vorein­gestellt sein).

Unter Country/Land muss "China" bzw. "+86" gegen das Land der eigenen Mobil­funk­rufnummer ausge­tauscht werden, deut­sche Kunden wählen beispiels­weise "German"(+49). Eine test­weise einge­gebene deut­sche Rufnummer im o2-Netz erhielt per SMS einen vier­stel­ligen Veri­fika­tions­code. Nun wurde man gefragt, ob man die inter­natio­nale Version nutzen möchte.



Vor dem Aufladen werden Daten benö­tigt

Für die prak­tische Nutzung wird bei der chine­sischen Bank of Shanghai ein Prepaid­konto einge­richtet, das man vorab mit einem Betrag in der chine­sischen Währung Renminbi Yüan (CNY) aufladen muss. Es können maximal 2000 CNY (aktuell ca. 257 Euro) aufge­laden werden, der Mini­malbe­trag sind 100 Yüan (etwa 12,80 Euro). Da unklar ist, ob etwaige Rest­beträge für eine weitere Reise "aufge­hoben" oder auf das ursprüng­liche Konto zurück über­wiesen werden können, sollte man nur soviel Geld aufladen, wie höchst­wahr­schein­lich benö­tigt wird.

Zur tatsäch­lichen Aufla­dung werden die Natio­nalität, die Nummer des Reise­passes, Name (Vorname) und das Geburts­datum dem Kunden abge­fragt. Ein Foto des aktu­ellen chine­sischen Besu­cher-Visums müsste hoch­geladen werden. Als Zahlungs­quelle können Kredit­karten von Visa, Master­card, JCB oder Diners Club gewählt werden. Somit kommt dieses Verfahren derzeit nur für China­reisende mit aktu­ellem Visum in Frage.

Ant Finan­cial rechnet vor, dass der Tourismus in China, der zweit­größten Volks­wirt­schaft der Welt, stetig zunimmt. China verzeich­nete letztes Jahr 30,5 Millionen auslän­dische Besu­cher, was einem Plus von 4,7 Prozent gegen­über dem Vorjahr entspricht. Ant Finan­cial schätzt, dass die auslän­dischen Touristen in China etwa 73,1 Milli­arden US-Dollar (ca. 65 Milli­arden Euro) für Unter­kunft, Essen, Einkaufen und vieles mehr ausge­geben haben.

Im Moment ist diese Alipay-Lösung noch ziem­lich umständ­lich. Es ist aber nicht auszu­schließen, dass chine­sische Zahlungs­systeme wie Alipay oder Wepay eines Tages den euro­päischen und damit auch den deut­schen Markt ganz offi­ziell betreten werden und ein deut­scher Kunde dann auch ohne Bindungen nach China oder ein Visum beim Einkauf in einem deut­schen Geschäft auch mit Alipay oder Wepay bezahlen kann.

