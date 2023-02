DAB+: Neuer Multiplex für Chemnitz und Umgebung

Ende des vergan­genen Jahres hat der Netz­betreiber Divicon Media den Start weiterer lokaler und regio­naler DAB+-Multi­plexe für dieses Früh­jahr ange­kün­digt. Der erste dieser neuen Bouquets ist am gest­rigen Montag auf Sendung gegangen. Das lokale Ensemble Chem­nitz wird auf Kanal 5B vom Sender Chem­nitz-Reichen­hain mit einer Sende­leis­tung von 2 kW verbreitet. Damit wird die säch­sische Groß­stadt und ein Umkreis von gut 40 km mit dem digital-terres­tri­schen Radio versorgt.

Der neue Multi­plex ergänzt das bishe­rige Angebot im Digi­tal­radio durch die beiden natio­nalen Ensem­bles sowie dem Bouquet des Mittel­deut­schen Rund­funks (MDR).

Uni-Radio nun rund um die Uhr

Divicon Media will weitere DAB+-Muxe in Sachsen starten

Quelle: Divicon Media, Screenshot: Michael Fuhr Wie das Magazin blick.de berichtet, handelt es sich wohl um den Start des Regel­betriebs, obwohl eine offi­zielle Bestä­tigung des Netz­betrei­bers noch aussteht. Unter anderem wird hier die Rund-um-die Uhr-Ausstrah­lung von Radio UNiCC erwähnt. Der Studie­ren­den­funk war vorher ledig­lich eine Stunde auf der UKW-Frequenz 102,7 MHz und ansonsten nur im Webstream zu hören.

Diese Programme sind neu in und um Chem­nitz zu hören

Für den Mux hat die Säch­sische Landes­medi­enan­stalt (SLM) insge­samt zehn Zulas­sungen erteilt. Erst­mals sind auch lokale Programme aus dem Raum Chem­nitz digital-terres­trisch zu hören. Neben dem von UKW bekannten Lokal­radio Radio Chem­nitz und dem Ableger Chem­nitz 2 mit etwas "älterer" Musik sowie dem bereits erwähnten Uni-Sender Radio UNiCC sollen die Indie/Alter­native-Welle egoFM, das Programm lulu.fm für die schwul-lesbi­sche Commu­nity. Die beiden Schla­ger­wellen Sachsen Eins und Schlager Radio, die DJ-Welle MEGARADIOmix sowie SecondRadio mit beson­derer Musik gegen den Main­stream in dem Multi­plex starten.

Beim Start des Bouquets gestern waren jedoch zunächst nur fünf Programme aufge­schaltet: Chem­nitz 2, SachsenEins, egoFM, Radio UNiCC und Radio T. Die anderen Programme dürften in Kürze folgen.

Weitere Ensem­bles folgen

Divicon Media will bis zum zweiten Quartal 2023 noch weitere regio­nale Ensem­bles im Frei­staat starten: Neben einem weiteren, lokalen Ensemble in Dresden soll es regio­nale Bede­ckungen für die Groß­regionen Leipzig/Leip­ziger Land, Chem­nitz/Erzge­birge/Vogt­land sowie Dresden/Ober­lau­sitz geben. Zudem soll ein landes­weites Ensemble auf Sendung gehen. Netz­betreiber wird hier jedoch nicht Divicon Media, sondern Konkur­rent Media Broad­cast. Bereits on Air sind lokale Ensem­bles in Leipzig und Frei­berg.

