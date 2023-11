OpenAI: ChatGPT mit Sprachchat kostenlos für alle Nutzer

Die iOS-Version von ChatGPT ist seit Ende Mai in Deutsch­land verfügbar, die äqui­valente Anwen­dung für Android gibt es seit Ende Juli. ChatGPT von OpenAI hatten wir auch auf einem iPhone mit Beispiel-Fragen auspro­biert. Die Antworten erschienen seriös, wiesen letzt­lich nach detail­lierter Prüfung aber Schwä­chen auf. Aufgrund fehlender Quel­len­angaben ist es aktuell noch nicht möglich, im Detail nach­zuvoll­ziehen, ob die Antworten auch wirk­lich korrekt sind. Fest steht aber, Künst­liche Intel­ligenz in Form von Sprach­chats bietet ein gewal­tiges Poten­zial, über deren Nutzen, aber auch über die mögli­chen Gefahren konti­nuier­lich heiß disku­tiert wird.

Wer ChatGPT auspro­bieren will, kann das tun, sollte aber davon absehen, mit der KI über vertrau­liche Infor­mationen zu chatten. Das Chatten ist nicht nur über die virtu­elle Tastatur des Smart­phones möglich, auch Sprach­ein­gaben und von der KI darauf folgende Sprach­aus­gaben können gemacht werden. Die Macher von ChatGPT kündigen für die App-Version der KI eine Neue­rung an.

Sprach­chats ohne Geld auszu­geben

OpenAI steckt hinter ChatGPT

Logo: OpenAI ChatGPT kann beispiels­weise für iPhones kostenlos verwendet werden. Es gibt aber auch die Möglich­keit, für zusätz­liche Features Geld auszu­geben. "ChatGPT Plus" bietet unter anderem den Zugang zur Version "GPT-4" und aktu­elle Beta-Features und Zugang zu ChatGPT auch dann, wenn die Nutzungs­fre­quenz des Dienstes zu einem Zeit­punkt sehr hoch ist. Zum Zeit­punkt dieses Arti­kels erschien in der iOS-App die Meldung, dass die Upgrade-Funk­tion aufgrund hoher Nach­frage vorüber­gehend pausiert wurde.

Wer jetzt Sprach­chats mit ChatGPT starten will, benö­tigt dafür keinen kosten­pflich­tigen Zugang. OpenAI infor­miert über den X-Kanal (s. einge­bun­dener Tweet unten), dass ChatGPT mit Sprache jetzt für alle Nutzer kostenlos verfügbar ist. Inner­halb der Smart­phone-App (für Android und iOS) müssen Nutzer auf das Kopf­hörer­symbol tippen. Nachdem die Erlaubnis gegeben wurde, auf das Mikrofon des Smart­phones zugreifen zu dürfen, kann ChatGPT per Sprach­ein­gabe verwendet werden. In den Einstel­lungen können verschie­dene Stimm­vari­anten für die Sprach­aus­gabe des Chat-Bots einge­stellt werden.

