teltarif.de Talk: Kann KI "echtes" Radio machen?

ChatGPT ist in aller Munde. Aber kann die Künst­liche Intel­ligenz auch "echte" Radio­mode­ratoren ersetzen? Erste Versuche gibt es bereits - auch in Deutsch­land.

ChatGPT ist seit Monaten in aller Munde. Viele Zeit­genossen testen aus, was die künst­liche Intel­ligenz zu leisten vermag. Auch Hörfunk­pro­jekte gibt es bereits, und in den USA hat eine Firma eine Soft­ware entwi­ckelt, die gleich ein ganzes Radio­pro­gramm "künst­lich" entstehen lassen kann. Darüber spre­chen wir heute mit unserem Medien-Spezia­listen Michael Fuhr.

Foto: teltarif.de

Darüber spre­chen wir heute

RadioGPT soll es ermög­lichen, ganze Hörfunk­pro­gramme auf KI-Basis zu produ­zieren. Mit der Jugend­welle bigFM will auch ein erster deut­scher Programm­ver­anstalter mit dieser Soft­ware arbeiten - nicht im Haupt­pro­gramm, sondern auf einem zusätz­lichen Webchannel, der eigens zu diesem Zweck einge­richtet ist.

Doch neu ist ein KI-basiertes Radio­pro­gramm auf dem deut­schen Markt nicht. The Rock! Radio Helgo­land macht das schon seit dem Früh­jahr. Was "taugt" dieses Radio­pro­gramm, das ausschließ­lich aus dem Computer kommt? Wir haben rein­gehört und spre­chen in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" darüber.

Eigent­lich gibt es komplett auto­mati­siertes Radio sogar schon seit Jahren, etwa in Bayern, wo man auf DAB+ eine vom Baye­rischen Rund­funk ange­botene Endlos­schleife mit aktu­ellen Verkehrs­mel­dungen hören kann. Das klingt nicht wirk­lich gut, erfüllt aber seinen Zweck. Im Podcast zeigen wir auf, dass es auch weitere Projekte gibt, die einer "echten" Mode­ration und ähnli­chem schon deut­lich näher kommen.

