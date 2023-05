ChatGPT: iOS-Version ab sofort in Deutschland erhältlich

User von ChatGPT müssen hier­zulande nicht mehr auf Safari und Co. zurück­greifen, um von dem Service Gebrauch zu machen. Die iOS-App ist in Deutsch­land ange­kommen.

Nach den nord­ame­rika­nischen Nutzern dürfen jetzt auch wir in Deutsch­land die iOS-App von ChatGPT im Apple App Store beziehen. Das Entwick­ler­studio OpenAI verkündet auf Twitter die ausge­wei­tete Verfüg­bar­keit. Vor rund einer Woche star­tete die Anwen­dung mit der Künst­lichen Intel­ligenz zwar auf den iPhones, aber eben nur in den USA. Insge­samt wurden elf weitere Länder ergänzt. Neben Deutsch­land profi­tieren beispiels­weise auch Nutzer unseres Nach­bar­lands Frank­reich. Der Service ist in der Basis­ver­sion kostenlos und unter­stützt bei Recher­chen, dem Lernen und allge­meinen Fragen.

ChatGPT landet auf deut­schen iPhones

ChatGPT als iPhone-App

OpenAI Wer die popu­läre Künst­liche Intel­ligenz aus dem Hause OpenAI hier­zulande auf Smart­phones nutzen wollte, musste den Umweg über einen Browser gehen. Das hat dank des brei­teren Roll­outs der nativen Anwen­dung jetzt ein Ende. Zumin­dest auf aktu­ellen iPhones lässt sich die Soft­ware nun auch in Deutsch­land über den Apple App Store beziehen. Es ist ein Betriebs­system ab iOS 16.1 erfor­der­lich. Somit sind Handys ab dem iPhone 8 respek­tive iPhone X kompa­tibel. Wer noch ein iPhone 7 (Baujahr 2016) oder älter besitzt, muss auf die ChatGPT-App verzichten.

Android-Version kommt demnächst

Mit 16,3 MB ist die Anwen­dung ziem­lich kompakt. Es wird ein Mindest­alter von 12 Jahren ange­geben. Die Künst­liche Intel­ligenz steht ausschließ­lich in engli­scher Sprache zur Verfü­gung. Entspre­chende Sprach­kennt­nisse sind also notwendig. Neben Deutsch­land ist ChatGPT für iOS jetzt in Frank­reich, Kroa­tien, Irland, dem Verei­nigten König­reich, Alba­nien, Jamaika, Südkorea, Neusee­land, Nigeria und Nica­ragua erhält­lich. Weitere Regionen sollen folgen.

User mit einem Android-Smart­phone müssen wohl nicht mehr allzu lange auf eine kompa­tible App von ChatGPT warten. Das Entwick­ler­studio beteuert, dass sich die Fassung für Googles mobiles Betriebs­system in Entwick­lung befindet. Sie soll schon bald erscheinen. Einen konkreten Termin nannte das Unter­nehmen bislang nicht. ChatGPT hat einen regel­rechten Hype um das Thema Künst­liche Intel­ligenz entfacht. Google wollte sich nicht abhängen lassen und tüftelt seiner­seits an seiner Alter­native namens Bard.

