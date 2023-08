GPT-3.5: Sprachmodell-Feintuning ist jetzt verfügbar

Durch eine Indi­vidua­lisie­rung des Sprach­modells GPT-3.5 Turbo der KI ChatGPT soll eine effi­zien­tere Nutzung möglich sein. Das Entwick­lers­tudio OpenAI verkündet über seinen Blog die sofor­tige Verfüg­bar­keit des Fein­tunings. Entwickler und Unter­nehmen sollen von einer verbes­serten Steu­erbar­keit der Ausgaben, zuver­läs­sigen Ausga­befor­maten und einer opti­mier­baren Tona­lität profi­tieren.

Dabei käme der Fein­schliff nicht nur dem Nutzer oder der Firma, sondern auch Kunden zugute. Es ließe sich eine eindeu­tige Marken­iden­tität schaffen und bewahren. Kostenlos ist die Opti­mie­rung von GPT-3.5 Turbo zwar nicht, die Preise fallen aller­dings moderat aus.

GPT-3.5 Turbo: Anpas­sung an die eigenen Bedürf­nisse

OpenAI startet Feintuning für GPT-3.5

OpenAI Sprach­modelle wie jene von OpenAI dienen nicht nur der Unter­hal­tung, sondern finden auch in der Wirt­schaft Verwen­dung. Als Bestand­teil von Soft­ware oder Services ist eine akku­rate Arbeits­weise unab­dingbar. Um diese zu errei­chen, ist eine Konfi­gurier­bar­keit notwendig. Eine solche hat OpenAI kürz­lich für GPT-3.5 Turbo ange­kün­digt. Frühe Tests hätten ergeben, dass GPT-3.5 Turbo mit Fein­schliff sogar die Möglich­keiten von GPT-4 in manchen Szena­rien über­trifft. Apropos GPT-4: jenes Sprach­modell soll im Herbst um das Fein­tuning ergänzt werden. Das Entwick­lers­tudio versi­chert, dass die über­mit­telten Daten Eigentum des Nutzers bleiben.

Bereits seit der Veröf­fent­lichung von GPT-3.5 Turbo haben Entwickler und Firmen die persön­liche Opti­mie­rung erbeten. Sie wollen auf diese Weise einzig­artige und diffe­ren­zierte Erfah­rungen für ihre Anwender respek­tive Kunden kreieren. Im Rahmen eines Beta­tests habe man heraus­gefunden, dass das Fein­tuning die Leis­tung des Sprach­modells bedeu­tend verbes­sert hat. Dies­bezüg­lich führt OpenAI drei Beispiele auf. Die bessere Steu­erbar­keit soll der KI erlauben, Befehlen genauer zu folgen. So lassen sich etwa der Umfang und die Ausga­besprache fest­legen. Feste Ausga­befor­mate in anderen Apps und eine wieder­erkenn­bare Tona­lität werden eben­falls genannt.

Die Kosten der GPT-3.5-Turbo-Opti­mie­rung

OpenAI teilt die Kosten in zwei Bereiche auf. Zunächst fallen Gebühren für das Trai­ning an, anschlie­ßend welche für die Nutzung. Beim Trai­ning werden 0,008 US-Cent je 1000 Tokens berechnet. Eingaben schlagen mit 0,0012 US-Cent je 1000 Tokens zu Buche. Für Ausgaben werden schließ­lich 0,016 US-Cent je 1000 Tokens verlangt. Das Entwick­lers­tudio führt ein Beispiel auf, in dem ein Fein­tuning mit 100 000 Tokens voll­zogen wird. In diesem Fall würde der Entwickler oder der Konzern 2,40 US-Dollar bezahlen müssen.

