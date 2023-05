iPhone: Offizielle ChatGPT-App für iOS verfügbar

Die offi­zielle ChatGPT-App fürs Smart­phone kommt: In den USA ist sie ab sofort nutzbar und soll in den kommenden Wochen auch in weiteren Ländern verfügbar sein, wie das hinter ChatGPT stehende Unter­nehmen OpenAI mitteilt. Aller­dings werde es die App erst einmal nur für iOS geben. Eine Android-Version sei aber geplant.

Synchro­nisa­tion des Verlaufs

Für die iOS-App verspricht OpenAI einen synchro­nisierten Verlauf der Chatbot-Konver­sationen auf allen genutzten Geräten. Außerdem ist die Sprach­erken­nung Whisper für Sprach­ein­gaben der Nutze­rinnen und Nutzer in die Anwen­dung inte­griert worden. ChatGPT von OpenAI auf dem iPhone

Bild: Apple/App-Store Unab­hängig davon, ob man ChatGPT in der kosten­losen Basis­vari­ante oder in der kosten­pflich­tigen Plus-Vari­ante nutzt, soll die App den Angaben zufolge gratis sein. Abon­nenten verspricht OpenAI neben dem Zugang zum aktu­ellsten Sprach­modell (GPT-4) etwa schnel­lere Reak­tions­zeiten oder früheren Zugang zu neuen Funk­tionen.

