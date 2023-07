KI App: ChatGPT für Android ist da

Rund zwei Monate nach der Veröf­fent­lichung von ChatGPT für iOS in Deutsch­land folgt jetzt die Android-Version. Der Chatbot ist ab sofort als native Anwen­dung hier­zulande über Google Play beziehbar. Die popu­läre KI beant­wortet auch auf der Google-Platt­form alle mögli­chen Fragen, löst Aufgaben, verfasst Texte, kreiert Code­zeilen oder führt Konver­sationen. Als Lern­werk­zeug findet das Programm häufig bei Schü­lern und Studenten Verwen­dung. Gene­rell ist ChatGPT kostenlos. Aller­dings müssen Anwender dann mit einem älteren Sprach­modell vorlieb­nehmen. Wir haben die Android-App bereits auspro­biert.

ChatGPT ist in Google Play erhält­lich

So sieht ChatGPT auf Android aus

OpenAI, Andre Reinhardt Das Large language model "Chat Gene­rative Pre-Trained Trans­former", kurz ChatGPT, wurde Ende November 2022 veröf­fent­licht. Seitdem erfreut sich die von OpenAI entwi­ckelte Soft­ware großer Beliebt­heit. Am 26. Mai erschien die iOS-Fassung, nun ist die Android-Fassung verfügbar. Die App soll auf Smart­phones und Tablets mit dem mobilen Google-Betriebs­system glei­cher­maßen funk­tio­nieren. Beson­ders hilf­reich ist die Geräte über­grei­fende Synchro­nisie­rung des Verlaufs. Mehr als eine Million Nutzer haben ChatGPT für Android bereits herun­ter­geladen.

Mit einer Down­load­größe von ledig­lich 6 MB und einer Instal­lati­ons­größe von knapp 20 MB bean­sprucht die KI nicht viel Daten­platz. Als Berech­tigungen werden unter anderem der unge­fähre Standort, perso­nen­bezo­gene Daten sowie Zugriff auf andere In-App-Mittei­lungen (optional) ange­for­dert. Der Chat­ver­lauf und das Trai­ning, durch das Mitar­beiter die Konver­sationen einsehen können, lassen sich deak­tivieren. Die favo­risierte Sprache und das Farb­schema sind änderbar. Ferner können Anwender demnächst direkt aus der App heraus auf ChatGPT Plus upgraden.

Erste Erfah­rungen mit ChatGPT für Android

Nach dem Start muss man sich einloggen. Das Login kann per Google-Konto, Apple-Konto oder einer E-Mail-Adresse erfolgen. Alter­nativ steht ein Einloggen in einen ChatGPT-Account zur Auswahl. Auch wenn die App in engli­scher Sprache ist, ist eine Konver­sation auf Deutsch möglich. Es gibt jedoch ein Problem mit der Aktua­lität. Mit Entwick­lungen und Infor­mationen über den September 2021 hinaus, ist das kosten­lose ChatGPT nicht vertraut. Ansonsten bemerkten wir, dass wir Fragen äußerst konkret stellen müssen. Dass die KI derzeit an Intel­ligenz einbüßt, können wir bestä­tigen. Die Frage nach einer bestimmten Prim­zahl beant­worte ChatGPT nicht korrekt.

Das Konkur­renz­pro­dukt Google Bard ist jetzt eben­falls in Deutsch­land verfügbar.