Diese neuen Smartphones werden kommende Woche erwartet

Kommende Woche findet in Las Vegas die CES statt In der kommenden Woche findet in Las Vegas mit der Consumer Electronics Show (CES) bereits die erste wichtige Messe des neuen Jahres statt. Wie in den Vorjahren wird teltarif.de live vor Ort sein und über die Neuheiten berichten, die zu erwarten sind. Wenige Tage vor Beginn der Messe haben sich noch einige Hinweise auf Smartphones ergeben, die in Las Vegas voraussichtlich zu erwarten sind.

So hat TCL bereits angekündigt, auf der CES einen Ausblick auf geplante Blackberry-Smartphones zu geben. Vor wenigen Wochen hatten Blackberry und TCL offiziell verkündet, dass der chinesische Konzern künftig nahezu weltweit exklusiv die Handys mit dem Blackberry-Logo produzieren wird. Die Software liefert Blackberry weiterhin selbst, aus der Hardware-Sparte ziehen sich die Kanadier dagegen zurück.

ZTE Blade V8 mit Android Nougat und Dualkamera

ZTE hat noch kurz vor Messebeginn zu Presseterminen eingeladen - voraussichtlich auch, um neue Hardware zu präsentieren. So gibt es Hinweise darauf, dass das ZTE Blade V8 auf der Messe in Nevada vorgestellt wird. Vermutlich aus Versehen waren Informationen zu diesem Smartphone bereits kurzzeitig online. Mittlerweile hat der Hersteller die Produktseite aber wieder entfernt.

Einem Bericht von Phandroid zufolge könnte der Bolide mit einem Qualcomm Snapdragon 435 ausgestattet sein, dem 3 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Als Betriebssystem kommt Android 7.0 (Nougat) mit der MiFavour-Oberfläche in der Version 4.0 zum Einsatz. Intern stehen den Angaben zufolge 32 GB Speicherplatz zur Verfügung. Das Full-HD-Display hat eine Diagonale von 5,2 Zoll.

Eine Besonderheit des ZTE Blade V8 könnte die Dualkamera (13 Megapixel plus 2 Megapixel für zusätzliche Tiefeninformationen) werden, mit der sich dem Bericht zufolge auch 3D-Aufnahmen für VR-Brillen aufzeichnen lassen sollen. Das Gerät soll darüber hinaus über einen Fingerabdruck-Sensor verfügen, der ähnlich wie beim Apple iPhone in den Homebutton integriert ist.

Kommen von Samsung neue Windows-Tablets?

CES-Einladung von Samsung Von Samsung werden die neuen Smartphones der A-Serie erwartet. Allerdings berichtet SamMobile darüber, dass der koreanische Hersteller auch zwei Windows-Tablets im Gepäck haben könnte. Dazu passen Presse-Einladungen, die Samsung erst jetzt verschickt hat. Dem Vernehmen nach soll ein Nachfolger für das vor einem Jahr präsentierte GalaxyTab Pro S vorgestellt werden. Als zweites Modell wäre ein günstigeres Tablet für Einsteiger denkbar.

Von LG werden gleich mehrere neue Smartphones auf der CES erwartet, über die wir bereits berichtet haben. Dazu könnte Xiaomi die Messe in Nevada dazu nutzen, den weltweiten Verkaufsstart für seine Smartphones zu verkünden. Über mögliche weitere voraussichtliche Messe-Neuheiten haben wir bereits vor einigen Tagen in einem eigenen Beitrag berichtet.