Smartphone, Smart TV und 5G: Das war die CES 2021

Foto: teltarif.de Die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) ist tradi­tio­nell das erste Bran­chen-Ereignis im neuen Jahr. In diesem Jahr musste die Messe, die norma­ler­weise in Las Vegas statt­findet, Corona-bedingt ins Internet verlegt werden. Und doch hatte es das Event in sich. Zahl­reiche Firmen feuerten in den vergan­genen Tagen ein regel­rechtes Produkt­feu­erwerk ab. Darüber berichten wir in der heutigen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de.

Darüber spre­chen wir heute

Rückblick auf die CES 2021

Foto: teltarif.de Die CES ist so etwas wie ein Pendant zur Berliner IFA. Somit ist klar, dass der Bereich Smart-TV eines der großen Messe-Themen ist. Dass die Hersteller solche Veran­stal­tungen nutzen, um TV-Geräte mit immer besseren Displays vorzu­stellen, sind wir seit Jahren gewohnt. Samsung will nun aber auch zum Umwelt­schutz beitragen und hat unter anderem eine dazu passende Fern­bedie­nung vorge­stellt, während LG ein neues Betriebs­system ange­kün­digt hat.

Samsung hat auf der Messe aber auch eine Art Recy­cling-Programm für Smart­phones vorge­stellt. LG zeigte den Proto­typen eines Mobil­tele­fons mit einroll­barem Display. Eine ganze Reihe von Smart­phones stellte TCL - auch unter dem Marken­namen Alcatel - vor. Darunter befindet sich ein Gerät mit 5G-Unter­stüt­zung für den kleinen Geld­beutel. Das sind einige der Themen, über die wir im heutigen Podcast berichten.

