Live von der CES 2020: Highlights im teltarif.de-Podcast

Die CES 2020 geht zu Ende. In den vergan­genen Tagen gab es wieder viel Span­nendes in der Wüste von Nevada zu sehen. Im aktu­ellen Podcast von teltarif.de beleuchten wir einige Messe-High­lights.

Mit der Consumer Elec­tronics Show (CES) in Las Vegas geht das erste High­light-Event des noch jungen Jahres 2020 bereits wieder zu Ende. Wie in den Vorjahren haben wir wieder über die wich­tigsten Neuig­keiten berichtet, die in Nevada präsen­tiert wurden. Nun wollen wir auch im Podcast eine kleine Rück­schau auf die Messe­tage halten.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

CES-Rückblick im teltarif.de-Podcast Auf der CES haben wir unter anderem ein beson­ders güns­tiges 5G-Smart­phone gesehen. Zu diesem gibt es zwar noch nicht viele Details. Die Spezi­fika­tionen will TCL, der Hersteller, der das Gerät vorge­stellt hat, in wenigen Wochen nach­reichen.

Erst­mals gibt es jetzt auch einen Windows-PC mit inte­grierter 5G-Schnitt­stelle. Käufer haben so einen noch schnel­leren mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung, wenn sie sich inner­halb der Abde­ckung mit dem neuen Netz­stan­dard aufhalten. Auch das OnePlus Concept One, ein Smart­phone mit "unsicht­barer" Kamera, ist Thema in unserem Podcast.

Wir haben am Rande der Messe aber noch eine ganz andere Erfah­rung gemacht: Nicht überall wo 5G drauf­steht ist auch 5G drin. Es kann vorkommen, dass der neue Netz­stan­dard auf dem Handy-Display ange­zeigt wird, obwohl de facto nur LTE nutzbar ist. Für die Verbrau­cher ist das verwir­rend und vor allem wenig trans­parent. Auch darüber spre­chen wir im ersten teltarif.de-Podcast im neuen Jahr­zehnt.

