Live aus Las Vegas: Erste Eindrücke von der CES

Ab Dienstag findet in Las Vegas die CES statt. Die Messe ist noch im Aufbau, wir haben uns aber auf dem Gelände schon umge­sehen und zeigen Ihnen einige Eindrücke in Bildern.

In Las Vegas ange­kommen

Am Dienstag wird die Consumer Elec­tronics Show (CES) in Las Vegas offi­ziell eröffnet. Zuvor finden bereits einige Pres­sever­anstal­tungen statt, während die Messe­stände noch im Aufbau sind. Wie bei jeder Veran­stal­tung dieser Art dauern die Vorbe­reitungen bis kurz vor dem Start an.

Rund um die Messe­hallen sieht man aller­dings von zahl­reichen Herstel­lern bereits Werbung. Diese zeigt, welche Neuheiten wir unter anderem erwarten dürfen. Wir haben uns rund um das Las Vegas Conven­tion Center (LVCC) schon etwas umge­sehen und vermit­teln Ihnen einige High­lights in Bildern. Zur jeweils nächsten Seite kommen Sie durch einen Klick auf das Bild.

