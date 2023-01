CES 2023: Das ist auf der Tech-Messe zu erwarten

In Kürze startet in Las Vegas die Tech-Messe CES 2023.

Nach Pandemie bedingten Einschrän­kungen will die Consumer Elec­tro­nics Show 2023 wieder hoch hinaus. Vom 5. bis zum 8. Januar findet das Event in Las Vegas statt. Dabei will die Messe größer werden als ihre Vorgänger-Veran­stal­tungen. Im Vergleich mit der CES 2022 soll die Ausstel­lungs­fläche um 70 Prozent größer sein. Von den 3000 Ausstel­lern, die auf der CES 2023 vertreten sein werden, sollen 1000 an der Zahl gänz­lich neu sein.

Die Messe wird unter anderem Platt­form für Führungs­kräfte namhafter Unter­nehmen sein. Themen­schwer­punkt ist der Fort­schritt in verschie­denen Arten von Tech­nolo­gien. Das ist auf der Consumer Elec­tro­nics Show zu erwarten.

CES 2023: Die "Display"-Messe

Die CES 2023 findet vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas statt

Logo: CES, Foto/Montage: teltarif.de Auf der Consumer Elec­tro­nics Show 2023 werden verschie­dene Themen behan­delt. Auf der Webseite der Veran­stalter gibt es einen Einblick die Produkt­kate­gorien, zu denen 5G, Künst­liche Intel­ligenz, Home Enter­tain­ment, Fahr­zeug­technik, Digi­tale Gesund­heit und Intel­ligentes Zuhause gehören. Oben drüber schwirrt die Vernet­zung von Ökosys­temen, das Zusam­men­spiel vieler Faktoren, die in Gänze mit Neuent­wick­lungen den Alltag der Menschen unter­stützen sollen.

Im Vorfeld zur CES trudeln immer wieder Pres­seinfor­mationen von Unter­nehmen ein, die ankün­digen, was sie als Aussteller auf der Las-Vegas-Messe zeigen wollen. So will der korea­nische Hersteller LG neue Displays für Zocker vorstellen. Die Moni­tore sollen speziell für Spiele opti­miert sein und Freunde größerer Anzeigen anspre­chen. Eines der Modelle ist ein OLED-Ultrab­reit­bild­schirm mit 45 Zoll Größe, ein anderes Modell mit OLED-Tech­nologie misst 27 Zoll.

Fernseh-Freunde dürften sich eben­falls über neue OLED-Bild­schirme freuen. Ein neues Lineup der Z3-, G3- und C3-Serie soll dank eines neuen Prozes­sors mit einer höheren Hellig­keit, Farb­genau­igkeit sowie Klar­heit und Detail­treue punkten.

Daneben will LG auch Lösungen für die Auto­mobil­indus­trie vorstellen und die Fahr­zeuge der Zukunft anspre­chen. Auf Auto­mobile zuge­schnit­tene P-OLED-Panel sollen leicht und flexibel sein, ohne dass Kompro­misse bei der Bild­qua­lität hinge­nommen werden müssen.

Des Weiteren will LG Innotek auf der CES ein Kamera-Modul mit bis zu neun­fach opti­schem Zoom für Smart­phones vorstellen. Neue LG-Displays für die Autos der Zukunft

Bild: LG Display

Samsung soll was falt- und roll­bares zeigen

Groß im Display-Markt vertreten ist auch Samsung. Der Hersteller zeigte bereits auf der vergan­genen CES einige Proto­typen von Displays mit neuen Form­fak­toren. Bei Intels Inno­vation 2022 Event im Herbst war auch Samsung vertreten. Gezeigt wurde ein Slide-Display, dessen Größe sich in wenigen Augen­bli­cken von 13 auf 17 Zoll ausge­zogen werden kann. Samsung soll ein solches Display namens Flex Hybrid OLED in Kürze zeigen.

Offi­ziell ange­kün­digt hat Samsung bereits neue Moni­tore, die im Rahmen der CES vorge­stellt werden sollen. Die Modelle erwei­tern die Odyssey-, ViewFinity- und Smart-Monitor-Reihen für verschie­dene Ansprüche wie Gaming, Home-Office und Strea­ming von Filmen und Serien. Eines der Modelle nennt sich Odyssey Neo G9 für Gaming mit einer beein­dru­ckenden Größe von 57 Zoll mit einer Auflö­sung von 7680 mal 2160 Pixeln.

Weitere Unter­nehmen, die auf der Messe vertreten sein werden, sind unter anderem Amazon, Google, Sony und Micro­soft.

Das waren die Trends von der CES 2022

Ein wich­tiges Thema der vergan­genen Messe CES 2022 war Nach­hal­tig­keit. Beispiele dafür lieferte Samsung unter anderem mit einer neuen Gene­ration von Wasch­maschinen, die verhin­dern soll, dass Mikro­plastik aus Fleece-Klei­dung in das Ökosystem gelangt. Eine neue TV-Fern­bedie­nung soll Batte­rien über­flüssig machen.

Insbe­son­dere Mobi­lität ist von wach­sender Bedeu­tung, beson­ders auto­nomes Fahren, beispiels­weise ein voll­auto­nomer Traktor des Herstel­lers John Deere.

Inter­essant waren auch ein trag­barer Samsung-Projektor mit 180 Grad Dreh­mög­lich­keit und das Thema nicht-austausch­bare Wert­marken (NFT).

Samsung steht mit der Galaxy-S23-Serie in den Start­löchern. Die CES wird jedoch nicht die Bühne der neuen Gene­ration sein. Statt­dessen soll ein Event im Februar statt­finden. Gerüchten zufolge soll es Ände­rungen hinsicht­lich der Spei­cher­vari­anten geben. Details lesen Sie in einer weiteren News.