CES 2023: Technik-Messe mit deutlich mehr Besuchern

Von Donnerstag bis Sonntag kamen 115.000 Besu­cher zur Consumer Elec­tro­nics Show nach Las Vegas, wie die US-Bran­chen­ver­eini­gung CTA als Veran­stalter mitteilte.

Vor einem Jahr erreichte die erste CES seit Ausbruch der Pandemie rund 45.000 Teil­nehmer - nach 171.000 Anfang 2020. Im Jahr 2021 beschränkten sich die Veran­stalter auf ein Online-Event.

Treff­punkt der Elek­tronik-Branche

Besucher am Eingang zur CES 2023

Bild: picture alliance/dpa/YNA | Uncredited Die Zahl der Aussteller stieg auf 3200 von gut 2300 vor einem Jahr. Vor der Pandemie waren es zuletzt noch 4400 gewesen. Die CES ist eine Veran­stal­tung nur für Fach­besu­cher und Jour­nalisten. Sie ist ein globaler Treff­punkt der Elek­tronik-Branche - wurde in den vergan­genen Jahren auch zum Ort, an dem die Auto­indus­trie einen Ausblick auf die Zukunft gibt.

Unter den Ausstel­lern wurden 19 Firmen mit dem pres­tige­träch­tigen "Best of Inno­vation"-Award der Messe­ver­anstalter ausge­zeichnet, darunter auch zwei Unter­nehmen aus Deutsch­land. Zum einen erhielt das Start-up German Bionic aus Berlin und Augs­burg die Auszeich­nung für sein Exoske­lett namens Cray X. Das System, das Menschen am Körper tragen, soll beim Heben von schweren Gegen­ständen unter­stützen und so vor Über­las­tung und Verlet­zungen schützen.

Samsung und LG stark

Der zweite Inno­vati­ons­preis der CES für einen deut­schen Aussteller ging an den Tech­nik­kon­zern Bosch. Er wurde für sein System "RideCare Compa­nion" ausge­zeichnet, das die Sicher­heit von Fahrern und Fahr­gästen bei Mitfahr­ser­vices und Taxis erhöhen soll. Die Lösung besteht zum einen aus einer Außen- und einer Innen­kamera. Außerdem gehört ein SOS-Knopf dazu, über den der Fahrer einen Anruf an ein Call-Center auslösen kann.

Die Bosch-Notruf­zen­trale erhält daraufhin Zugriff auf den Live-Video­stream und kann auch den Standort des Fahr­zeugs ermit­teln, um im Notfällen Hilfe schi­cken zu können.

Bei den "Best of Inno­vation"-Preisen waren ansonsten aber Aussteller aus Südkorea stark. So ergat­terten die Konzerne Samsung und LG jeweils drei Auszeich­nungen, vor allem für inno­vative Fern­seher- und Display-Technik.

Das Flex Hybrid OLED ist ein falt- und roll­bares Display von Samsung.