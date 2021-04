CES findet 2022 wieder in Las Vegas statt

CES wieder in Las Vegas

In diesem Jahr fand die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) Corona-bedingt nur online statt. Jetzt hat die Consumer Tech­nology Asso­cia­tion (CTA) als Veran­stalter bekannt­gegeben, dass die Messe im Januar 2022 wieder vor Ort in Las Vegas durch­geführt werden soll. Nach Pres­setagen am 3. und 4. Januar soll die eigent­liche Messe vom 5. bis 8. Januar statt­finden.

Wie der Veran­stalter weiter mitteilte, haben bereits rund 1000 Unter­nehmen zuge­sagt, ihre Inno­vationen im Rahmen der CES 2022 zu zeigen. Dazu gehören unter anderem Amazon, AMD, AT&T, die Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG Elec­tro­nics, Pana­sonic, Qual­comm, Samsung Elec­tro­nics und Sony. Unter­nehmen wie Cater­pillar, Indy Auto­nomous Challenge und Sierra Space wollen erst­mals auf der Messe in Las Vegas vertreten sein.

Tradi­tio­nell ist die CES das erste große Bran­chen-Event in einem neuen Jahr. Dabei findet die Veran­stal­tung nicht nur in den Messe­hallen statt. Viele Firmen nutzen auch die über die ganze Stadt verteilten Hotels für Ausstel­lungs­räume. Zahl­reiche Pres­sekon­ferenzen werden im Conven­tion Center des Mandalay Bay durch­geführt. Das Hotel befindet sich in deut­lichem Abstand zum Messe­gelände am südli­chen Ende der Stadt.

CES seit mehr als 40 Jahren in Las Vegas

"Wir freuen uns sehr, nach Las Vegas zurück­zukehren - seit mehr als 40 Jahren Heimat der CES - und freuen uns auf viele neue und zurück­keh­rende Gesichter", sagte Gary Shapiro, Präsi­dent und CEO von CTA. "Hunderte von Führungs­kräften haben uns mitge­teilt, wie sehr sie CES benö­tigen, um neue und bestehende Kunden zu treffen, Partner zu finden, Medien zu errei­chen und Inno­vationen zu entde­cken."

Der Veran­stalter hat ange­kün­digt, zusätz­lich zu den staat­lichen und lokalen Richt­linien die Regeln für Corona-Sicher­heits­maß­nahmen der Zentren für die Kontrolle und Präven­tion von Krank­heiten zu über­prüfen. Die Pläne für die Durch­füh­rung der Messe sollen entspre­chend ange­passt und bei Bedarf aktua­lisiert werden.

Ganz aufgeben will die CTA die digi­tale CES aber nicht. Im Internet soll die Messe parallel zum "echten" Event begleitet werden. Zur virtu­ellen CES 2021 haben wir auch einen Podcast veröf­fent­licht.