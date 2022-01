Technik-Messe CES wird um einen Tag verkürzt

Immer noch mehr als 2200 Aussteller wollen in dieser Woche zur Consumer Elec­tro­nics Show (CES) nach Las Vegas kommen. Doch das Unbe­hagen wegen der Pandemie wächst - die Messe wurde nun verkürzt.

teltarif.de Die anste­hende Technik-Messe CES ist nach Absagen diverser großer Aussteller um einen Tag verkürzt worden.

Die Show in Las Vegas werde nun bereits nach drei Tagen am kommenden Freitag schließen, gaben die Veran­stalter in der Nacht zum Samstag bekannt. Sie bezeich­neten den Schritt als zusätz­liche Corona-Schutz­maß­nahme.

Immer noch mehr als 2200 Aussteller vor Ort

CES wird um einen Tag verkürzt

teltarif.de Die CES soll die erste Groß­ver­anstal­tung der Tech-Indus­trie seit Ausbruch der Pandemie werden. Doch in den vergan­genen Tagen sprangen große Unter­nehmen wie Intel, Google und General Motors ange­sichts der Ausbrei­tung der Omikron-Vari­ante des Coro­navirus ab.

Die ameri­kani­sche Bran­chen­orga­nisa­tion CTA als Veran­stalter verwies aber darauf, dass immer noch mehr als 2200 Aussteller vor Ort sein wollten. In den vergan­genen zwei Wochen seien unge­achtet der Corona-Risiken 143 Firmen dazu­gekommen. Die Veran­stalter gingen schon vorher davon aus, dass die dies­jäh­rige CES kleiner ausfallen werde als vor der Pandemie üblich. Von den großen Namen sind weiterhin unter anderem Samsung, Sony und LG dabei.

