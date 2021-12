Der CES gehen die Aussteller abhanden

Foto: teltarif.de Im Januar 2020 fand die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas als letzte große Multi­media- und Tele­kom­muni­kati­ons­messe vor der Corona-Krise statt. Vor einem Jahr setzten die Orga­nisa­toren auf ein digi­tales Format. Für kommende Woche ist eine Hybrid-Veran­stal­tung geplant.

Die Messe soll vom 5. bis 8. Januar 2922 erst­mals wieder vor Ort in Nevada statt­finden - aber ergänzt um einen umfang­rei­chem Online-Auftritt, um auch Fach­besu­cher, Pres­sever­treter und andere Inter­essenten zu errei­chen, die unter den aktu­ellen Umständen nicht in Las Vegas dabei sein wollen oder können.

Omikron machte Messe-Pläne zunichte

Foto: teltarif.de Lange Zeit sah es danach aus, dass die CES 2022 - ähnlich wie schon die IAA im September 2021 - wieder als "ganz normale Messe", ergänzt um Corona-konforme Hygie­nere­geln, statt­findet. Dann kam Omikron. Vor allem promi­nente Aussteller kehren der CES aufgrund der aktu­ellen Situa­tion nun doch wieder den Rücken.

Zu den Konzernen, die ihren Auftritt kurz­fristig abge­sagt haben, gehören unter anderem Amazon, General Motors, Intel, Meta (Face­book) und Micro­soft. T-Mobile US verzichtet auf die eigent­lich geplante Keynote, die Firmen­chef Mike Sievert in Las Vegas halten sollte. Zudem will die US-Tochter der Deut­schen Telekom nur mit einem kleinen Team zur Messe kommen. Konkur­rent AT&T hat die Teil­nahme gleich komplett abge­sagt.

Veran­stalter halten an der Messe (noch) fest

Noch an Heilig­abend wollten die Veran­stalter nichts von einer Absage der Messe hören. Sie twit­terten hingegen, dass mehr als 2200 Firmen ihre Teil­nahme an der CES zuge­sagt hätten. Weniger als sieben Prozent der Ausstel­lungs­fläche seien vom Rückzug einiger Anbieter betroffen. Zudem arbeite man mit Gesund­heits­experten zusammen, um eine best­mög­liche Sicher­heit der Teil­nehmer zu ermög­lichen.

Doch das ist nur die halbe Wahr­heit. Fakt ist: Unter den Ausstel­lern, die sich zurück­ziehen, sind viele der großen Publi­kums­magneten, die eine solche Veran­stal­tung erst inter­essant werden lassen. Zudem sind die Corona-Zahlen in den Verei­nigten Staaten in den vergan­genen Tagen in die Höhe geschossen. So gesehen erscheint es nicht ausge­schlossen, dass die Messe - wie beispiels­weise auch die IFA 2021, die IBC 2021 und die ITB 2022 - noch abge­sagt wird.