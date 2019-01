5G, Smart Home, HiFi und 8K: Das erwarten wir auf der CES

Schon in wenigen Tagen öffnet die Consumer Electronics Show (CES) ihre Pforten. Wir wagen einen Ausblick auf die Messe-Highlights und werden wie in den Vorjahren live aus Las Vegas berichten.

Die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) ist tradi­tio­nell das erste Event der Unter­hal­tungs­elek­tronik- und Kommu­ni­ka­ti­ons­branche im neuen Jahr. Das ist auch 2019 nicht anders. Die Messe öffnet am kommenden Dienstag, 8. Januar, ihre Pforten in Las Vegas. Doch bereits am kommenden Sonntag und Montag finden Pres­se­tage statt, an denen mit ersten Neuheiten zu rechnen ist. teltarif.de ist wie in den Vorjahren auf der Messe vertreten und wird live von allen wich­tigen Neuheiten aus Nevada berichten.

Smart­phones und Tablets stehen zwar nicht im Schwer­punkt der Messe, die sich viel­leicht ein kleines biss­chen mit der Berliner IFA verglei­chen lässt. Dennoch wird es auch aus diesem Bereich Neuheiten geben. So ließ der chine­si­sche Konzern TCL bereits durch­bli­cken, dass seine Marke Alcatel mit neuen Handys zur CES kommen wird. Von der eben­falls zu TCL gehö­renden Marke Black­berry Mobile soll es dieses Mal hingegen keine neue Hard­ware geben. Mit einem Nach­folger für das Full­touch-Smart­phone Black­berry Motion ist demnach frühes­tens auf dem Mobile World Congress (MWC) Ende Februar zu rechnen. Die CES 2019 steht vor der Tür

Zwei neue Smart­phones von Sony

Dafür könnte Sony schon auf der CES neue Smart­phones zeigen. Neue Flagg­schiff-Modelle sind zwar erst in einigen Monaten zu erwarten. Mit dem Xperia L3 und dem Xperia XA3 Plus werden aber neue Geräte aus der Einsteiger- und Mittel­klasse erwartet. Dem Vernehmen nach ist der Markt­start noch Ende Januar zu erwarten. Erste Details zu einem Sony Xperia XA3 waren bereits Anfang Oktober durch­ge­si­ckert.

Lenovo hatte sich vergleichs­weise spät entschieden, auf der CES nicht nur mit einem Show­room vertreten zu sein, sondern auch eine Pres­se­kon­fe­renz zu veran­stalten. Ein solches Event wird nicht ange­setzt, ohne dass das jewei­lige Unter­nehmen Neuig­keiten zu präsen­tieren hat. Das können neue Note­books etwa aus der ThinkPad-Reihe sein. Nicht ausge­schlossen sind aber auch Neue­rungen aus der Mobile-Sparte. Dabei könnte es um neue Moto Mods gehen, also Erwei­te­rungen für die Moto­rola-Smart­phones, deren Funk­ti­ons­um­fang sich durch Zubehör ausbauen lässt.

Hinweise auf "Sound on Display" von Samsung

Sony zeigt voraussichtlich zwei Smartphones in Las Vegas Von Samsung erwarten wir auf der CES zwar keine neuen Smart­phones. Es gibt aber Gerüchte, nach denen der korea­ni­sche Hersteller die Messe nutzt, um seine neue "Sound-on-Display"-Technik zu präsen­tieren. Damit sollen künf­tige Smart­phone-Displays selbst auch als Laut­spre­cher dienen. Zusätz­liche, eigen­stän­dige Laut­spre­cher oder Hörmu­scheln für Tele­fo­nate sollen sich dadurch einsparen lassen, wodurch die Bild­schirme noch mehr an den Gehäu­se­rand heran­rü­cken können.

"Sound on Display" könnte sich zu einer echten Inno­va­tion - auch für andere Hersteller - entwi­ckeln. Die Notch, die bei vielen aktu­ellen Handys üblich ist, ließe sich deut­lich verklei­nern oder sogar gänz­lich einsparen, wenn es entspre­chende Lösungen auch für die Linsen der Front­ka­mera und weitere Module gibt, die derzeit in der Display-Ausspa­rung unter­ge­bracht werden.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem mehr zu den CES-Neuheiten aus den Berei­chen Smart-TV, Smart Phone und Smart Speaker.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)