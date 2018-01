Das waren die Highlights der CES 2018

Messe-Highlights von der CES In der heutigen Podcast-Folge berichten wir live aus Las Vegas über die Consumer Electronics Show (CES), die in den vergangenen Tagen stattfand. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Die Consumer Electronics Show (CES) ist schon seit vielen Jahren traditionell das erste wichtige Branchen-Event im neuen Jahr. Einige Hersteller zeigen ihre Smartphone-Neuheiten schon hier, um einen Zeitvorteil gegenüber den Mitbewerbern zu haben, die erst einige Wochen später auf dem Mobile World Congress (MWC) ihre Highlights zeigen.

Auf der CES waren aber noch zahlreiche andere spannende Produkte zu sehen, so zum Beispiel ein mobiler Hotspot, der nicht nur das Mobilfunk-Signal in einen WLAN-Hotspot umsetzt, sondern auch gleich den passenden Datentarif für mehr als 100 Länder mitbringt. Dabei lässt sich zusätzlich auch noch der eigene Tarif nutzen, etwa für den Einsatz im Heimatland des Kunden.

Auch das derzeit dünnste Notebook der Welt, das dazu noch LTE-Internet an Bord hat, war auf der Messe zu sehen. Über diese und weitere CES-Highlights sprechen wir im aktuellen Podcast von teltarif.de.

