CES 2017: Podcast direkt von der Technik-Messe

Die Hersteller zeigen spannende Neuheiten auf der CES 2017 Auch in diesem Jahr ist teltarif.de auf der Consumer Electronics Show (CES) vertreten und deshalb sprechen wir in diesem Podcast über die Highlights der Technikmesse. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

In Las Vegas haben sich in den vergangenen Tagen die großen Technikhersteller eingefunden um ihre Produkthighlights für die nächsten Monate zu zeigen. Unter anderem hat Acer Laptop-Neuheiten präsentiert und zugleich das Versprechen abgegeben, auch in Zukunft neue Smartphones und Tablets auf den Markt zu bringen. Viele Smartphone-Fans haben zudem auf den Deutschlandstart des Honor 6X hin gefiebert, welches für unter 250 Euro jede Menge Leistung bietet, wie auch unser Hands-On zeigt.

Bei LG konnten wir uns das neue Modell K10 ansehen, welches unter anderem über einen Wechselakku und Android 7 Nougat verfügt, sonst bleibt das Gerät allerdings ziemlich blass.

Mit Enttäuschung haben wir die TCL-Pressekonferenz mitverfolgt, die kaum Informationen zu kommenden Blackberry-Smartphones bereithielt. Spannender waren da schon die Vorstellungen von Asus, die gleich mit dem ZenFone 3 Zoom und dem Zenfone AR gleich zwei neue Modelle präsentierten. Besitzer der Samsung Smartwatch Gear S3 können sich zudem über eine neue Funktion einstellen: Die Computeruhr funktioniert in Kürze auch mit dem iPhone und kann nicht nur mit Android-Smartphones betrieben werden. Abschließend berichtet Markus noch über einen neues MiFi mit integrierter eSIM, das mobiles Internet (fast) weltweit für 10 Dollar täglich bereitstellt.

