Warntag: Handys schlugen nicht nur in Bayern & NRW Alarm

Wie ange­kün­digt fand heute ein regio­naler Warntag statt. Dieser funk­tio­nierte ähnlich wie der bundes­weite Test am 8. Dezember vergan­genen Jahres, war aller­dings auf Bayern und Nord­rhein-West­falen beschränkt. So war das zumin­dest im Vorfeld des Warn­tags ange­kün­digt. Die Praxis sah etwas anders aus, wie sich im Test der teltarif.de-Redak­tion gezeigt hat.

Wir waren mit verschie­denen Apple-iPhone-Modellen, Apple Watches und Android-Smart­phones auf Empfang, als heute Vormittag um 11.05 Uhr der Testalarm ausge­löst wurde. Aller­dings hielten wir uns zu diesem Zeit­punkt gar nicht in Bayern oder Nord­rhein-West­falen auf, sondern an drei verschie­denen Stand­orten in Süd- und Osthessen. An zwei der drei Stand­orte wurde der Alarm über Cell Broad­cast über­mit­telt, am dritten Standort wiederum nicht.

Probealarm auf der Apple Watch

Foto: teltarif.de Da jeweils Dual-SIM-Smart­phones mit verschie­denen SIM-Karten im Einsatz waren, ließ sich nicht nach­voll­ziehen, ob der Alarm mögli­cher­weise nur in bestimmten Netzen grenz­über­grei­fend funk­tio­niert hat. Die Warn­mel­dung enthielt keine Angaben dazu, über welche SIM-Karte - und somit über welches Netz - der Test-Alarm auf dem Smart­phone ausge­löst wurde.

Probe­alarm in Grenz­nähe nach­voll­ziehbar

Dass der Probe­alarm in Bieber­gemünd ausge­löst wurde, ist nach­voll­ziehbar. Die Spes­sart-Gemeinde liegt direkt an der hessisch-baye­rischen Grenze. Zwar können am Test-Standort keine Mobil­funk-Stationen aus dem benach­barten Frei­staat empfangen werden. Umge­kehrt erreicht die für den Bieber­gemünder Ober­grund bestimmte Basis­sta­tion auch grenz­nahe Gebiete in Unter­franken. Sollen wirk­lich alle kompa­tiblen Handys in Bayern klin­geln, so muss der Alarm zwangs­läufig auf diesen Sende­masten ausge­weitet werden. Die Sirenen in Bieber­gemünd signa­lisierten - anders als am 8. Dezember - keinen Alarm.

Test-Warnmeldung auf dem Samsung Galaxy S20 Ultra

Screenshot: teltarif.de Nicht ganz so nach­voll­ziehbar ist, dass der Probe­alarm auch Smart­phones und Smart­wat­ches in Ober­zent im Oden­wald, unserem zweiten Test­standort - ausge­löst wurde. Wir waren zum Zeit­punkt des Tests rund 20 Kilo­meter von der hessisch-baye­rischen Grenze entfernt. Die Basis­sta­tion, über die die Cell-Broad­cast-Warnung über­mit­telt wurde, ist in Bayern nicht mehr zu empfangen.

An unserem dritten Test-Standort in Darm­stadt wurde der Alarm nicht ausge­löst. Die südhes­sische Metro­pole liegt so weit von Bayern entfernt, dass der für den Frei­staat bestimmte Probe­alarm unsere Smart­phones nicht erreicht hat. Nicht bekannt ist, ob auch der für Nord­rhein-West­falen gedachte Probe­alarm grenz­über­schrei­tend zu empfangen war und ob es umge­kehrt grenz­nahe Regionen in Bayern und NRW gab, in denen der Test nicht funk­tio­niert hat.

Am Bundes­warntag im Dezember hatten wir auch die Alarme über DAB+ beleuchtet.