Cell Broadcast: Bislang 175 Warnungen in Deutschland

Ob Explo­sions­gefahr, Hoch­wasser oder Groß­brand: Ein halbes Jahr nach seinem Start ist das Handy-Warn­system Cell Broad­cast nach Angaben des Netz­betrei­bers Voda­fone bereits 175 Mal ausge­löst worden. Das System sei bis heute tech­nisch reibungslos gelaufen, sagte Hendrik Roggen­dorf vom Bundesamt für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe (BBK) in Bonn. Die Netz­werk­chefin von Voda­fone Deutsch­land, Tanja Richter, sagte, dass alle emfpangs­bereiten Endge­räte bei jeder Warnung sicher erreicht worden seien. "Das neue System funk­tio­niert in unserem Netz sehr zuver­lässig." Unter den ausge­lösten Warnungen waren auch Probe­alarme.

Warnungen von Telekom, Voda­fone und o2 über­mit­telt

Ein halbes Jahr nach dem Start von Cell Broadcast in Deutschland wurden 175 Warnungen gegeben

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Unter­schied­liche Behörden lösen die Warnung aus, die drei Mobil­funk-Netz­betreiber Voda­fone, Deut­sche Telekom und o2 über­mit­teln sie. Cell Broad­cast ergänzt die bereits vorhan­denen Warn­kanäle, also Sirenen, Rund­funk, TV und Apps wie Nina oder Katwarn. Bei dem in Deutsch­land recht neuen System werden Nach­richten wie Rund­funk­signale an alle kompa­tiblen Geräte geschickt, die in einer Funk­zelle einge­bucht sind - daher der Name "Cell Broad­cast". Es erscheint ein Text auf dem Handy-Display, der auf eine Gefahr hinweist, und es schrillt laut.

Das Spek­trum der Alarm­gründe ist groß: So meldete das Warn­system beispiels­weise Welt­kriegs­bomben, aber auch verschmutztes Trink­wasser, einen Wald­brand und einen Amok­lauf. Anlass für die Einfüh­rung von Cell Broad­cast in Deutsch­land war die Flut­kata­strophe in Rhein­land-Pfalz und Nord­rhein-West­falen im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten.

Für den 14. September ist ein bundes­weiter Warntag geplant - alle kompa­tiblen Geräte sollen um 11 Uhr eine Nach­richt bekommen, um die bundes­weite Funk­tions­fähig­keit des Systems zu testen - nach Schät­zung von Voda­fone werden dann mehr als 50 Millionen kompa­tible Handys schrillen.

Beispiele für Warn­mel­dungen

Baden-Würt­tem­berg Bislang fünf Warn­mel­dungen. Das System kam im Südwesten erst­malig am 1. März wegen eines Groß­brands in Mönch­weiler (Schwarz­wald-Baar-Kreis) zum Einsatz. Weitere Alarme gab es wegen eines Brandes in Laup­heim sowie den Funden von Flie­ger­bomben in Karls­ruhe und Plank­stadt (Rhein-Neckar-Kreis).

Bran­den­burg Bislang sieben Mal einge­setzt. Zuletzt warnte das System am Mitt­woch vergan­gener Woche in der Region alle Handy-Nutzer in Bran­den­burg/Havel, als ein heftiges Gewitter in der Nacht eine Schneise der Verwüs­tung durch die Stadt gezogen hatte.

Bayern Bislang 15 Warn­mel­dungen. In Bayern löste ein Brand in Pars­berg am 27. Februar die erste Handy-Warnung via Cell Broad­cast aus. Die baye­rischen Behörden nutzen das vor einem halben Jahr bundes­weit einge­führte Handy-Warn­system bisher vor allem zur Warnung der Bevöl­kerung bei größeren Bränden. Im August gab es in Traun­stein auch nach dem Fund von Flie­ger­bomben aus dem Zweiten Welt­krieg zweimal SMS-Alarme.

Hessen Bisher 19 Warn­mel­dungen, unter anderem wegen Welt­kriegs­bom­ben­funden sowie wegen Bränden und Probe­alarmen. Auch vor dem schweren Unwetter am 22. Juni im Raum Kassel wurde gewarnt.

Meck­len­burg-Vorpom­mern Bisher eine Warn­mel­dung. Am 2. August wurde vor einem Feuer auf dem Gelände einer Entsor­gungs­firma in Fried­land (Meck­len­bur­gische Seen­platte) vor Brand­gasen gewarnt. Laut Schwe­riner Innen­minis­terium können die Land­kreise und kreis­freien Städte in MV bisher nicht selbst­ständig Cell Broad­cast-Warnungen auslösen. Eine Auslö­sean­frage ans System müsse im Lage­zen­trum des Minis­teriums bestä­tigt werden. "Nur hier können Warnungen an das System Cell Broad­cast über­mit­telt werden", erklärte eine Spre­cherin. Das Warn­system mit der Warn-App Nina hingegen sei in Meck­len­burg-Vorpom­mern flächen­deckend einge­führt, es sei ein Multi­pli­kator des satel­liten­gestützten Warn­sys­tems "Modu­lares Warn­system (MoWaS)". Hier entschieden die Land­kreise und kreis­freien Städte selbst­ständig, ob Warnungen ausge­löst werden. Wie viele es im letzten halben Jahr waren, könne das Minis­terium nicht sagen.

Nieder­sachsen Bislang 20 Warn­mel­dungen.

Nord­rhein-West­falen Bislang 39 Gefah­ren­hin­weise. Es ging beispiels­weise um eine Welt­kriegs­bombe in Dort­mund, Brand­gase in Horn-Bad Mein­berg (Kreis Lippe), Stark­regen in Soest, Hoch­wasser in Soest-Hattrop und einen Groß­brand in Leich­lingen (Rhei­nisch-Bergi­scher Kreis).

Rhein­land-Pfalz Bisher 34 Warn­mel­dungen, unter anderem wegen Bränden, einem Gefahr­gut­unfall, aber auch wegen verschmutztem Trink­wasser in Kordel im Land­kreis Trier-Saar­burg.

Saar­land Bisher zwei Warn­mel­dungen, wegen eines Welt­kriegs­bom­ben­fundes in Saar­brü­cken-Malstatt sowie wegen "Geruchs" in Merch­weiler (Kreis Neun­kir­chen). Bei der Warn­mel­dung "Geruch" geht es meist um Stör­fälle oder Brände, bei denen sich eine Wolke oder Rauch bildet.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Cell Broad­cast: Nach­richt wieder­finden und erneut lesen.