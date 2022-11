Telekom, Vodafone und o2: SMS-Info zu neuem Warnsystem

Telekom, Voda­fone und Telefónica wollen alle Handy-Nutzer in den kommenden Tagen per SMS über den bevor­ste­henden Cell-Broad­cast-Test infor­mieren, der anläss­lich des bundes­weiten Warn­tags geplant ist.

Am 8. Dezember findet der bundes­weite Warntag statt. Im Rahmen dieses Test­laufs spielen auch die Mobil­funk­netze eine zentrale Rolle. Handy-Nutzer sollen gegen 11 Uhr in allen Netzen eine Test-Warn­mel­dung erhalten, die über Cell Broad­cast verschickt wird. Das funk­tio­niert unab­hängig davon, in welchem der zurzeit drei deut­schen Mobil­funk­netze die Kunden tele­fonieren.

Für den auto­mati­schen Empfang der Warn-Meldung sind auch Provider und Tarif uner­heb­lich. Die meisten Mobil­tele­fone sind für den Empfang von Cell Broad­cast Nach­richten geeignet. Wie in einer weiteren Meldung bereits berichtet, unter­stützt auch das iPhone von Apple seit dem Update auf iOS 16.1 bzw. iOS 15.7.1 den Dienst. Das Konfi­gura­tions­menü ist etwas versteckt. Echte Warn­mel­dungen sind stan­dard­mäßig akti­viert, den Empfang von Test-Nach­richten muss der Nutzer manuell einschalten.

Wie der Deutsch­land­funk berichtet, wollen die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica die Mobil­funk­kunden in den kommenden Tagen per SMS über den bevor­ste­henden Warntag infor­mieren. Erste Kunden im Voda­fone-Netz haben diese Info-Mittei­lung nach eigenen Angaben bereits erhalten.

Cell Broad­cast am Warntag

Cell-Broadcast-Warnnachricht

Foto: Vodafone Vorteil von Cell Broad­cast ist, dass die Mittei­lungen ähnlich wie Rund­funk­sen­dungen an alle poten­ziell betrof­fenen Kunden verschickt werden können. Zusätz­liche Apps sind nicht erfor­der­lich. Beschlossen wurde die Einfüh­rung dieses Warn­sys­tems in den Mobil­funk­netzen nach der Hoch­wasser-Kata­strophe in Nord­rhein-West­falen und Rhein­land-Pfalz im Juli vergan­genen Jahres.

Je nach Warn­stufe sollen die Smart­phones selbst dann ein akus­tisches Signal wieder­geben, wenn sie sich eigent­lich im Lautlos-Modus befinden. Zusätz­lich wird eine Text­nach­richt ange­zeigt. Gewarnt werden kann beispiels­weise vor Unwetter, Feuer und Natur­kata­stro­phen. Cell Broad­cast soll auch dann funk­tio­nieren, wenn das Netz über­lastet ist. Daten­ver­bin­dungen sind nicht erfor­der­lich. Unter­stützt werden nach Voda­fone-Angaben alle iPhones ab dem Modell 6S, auf denen iOS 16.1 oder höher bzw. iOS 15.7.1 oder höher instal­liert ist. Auf Android-Smart­phones muss die Betriebs­system-Version 11 oder höher instal­liert sein. Voda­fone stellt klar, dass der Einsatz von Cell Broad­cast daten­schutz­kon­form ist, zumal keine perso­nen­bezo­genen Daten erhoben oder verar­beitet werden. Einzig die Empfangs­bereit­schaft der Mobil­tele­fone werde zur Reali­sie­rung des Dienstes genutzt.

Auch das Digi­tal­radio DAB+ spielt für Kata­stro­phen-Warnungen eine Rolle. Erste Empfangs­geräte, die die hierzu erfor­der­liche EWF-Funk­tion unter­stützen, sind jetzt lieferbar.