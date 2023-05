Cat S75: Satellitennachrichten sind jetzt verfügbar

Das Outdoor-Smart­phone Cat S75 ist ab sofort dank Satel­liten­nach­richten der Rettungs­anker, den der Hersteller verspro­chen hat. Auf der offi­ziellen Webseite verkündet Cater­pillar den Start der Satel­liten­ver­bin­dung. Damit können Nutzer zum einen Notruf­zen­tralen und zum anderen jedwede gespei­cherte Person über Zwei-Wege-Kommu­nika­tion via Satellit kontak­tieren.

Zum Start gewährt die Firma ein Jahr kosten­losen Satel­liten-Zugang zu den Notruf­zen­tralen. Private Mittei­lungen lassen sich in Paketen ab 4,99 Euro pro Monat buchen. Reali­siert wird der Service mit der Bullitt Satel­lite Messenger-App.

Cat S75: Empfang und Versand von Sat-Mittei­lungen

Satellitennachrichten starten auf dem Cat S75

Bild: Caterpillar

Ende Februar wurde das Cater­pillar Cat S75 offi­ziell vorge­stellt, einige Wochen später kam es dann in den Handel. Auf die Haupt­attrak­tion des robusten Android-Handys mussten Konsu­menten aller­dings bis jetzt warten. Als Smart­phone fürs Grobe eignet sich dieses Modell beson­ders für ausge­dehnte Wande­rungen, Fahr­rad­touren und Berg­bestei­gungen. Oftmals gibt es in den entspre­chenden Regionen aber keinen Empfang. Diesem Problem widmen sich die Satel­liten­nach­richten des Cat 75, die nun live sind. Genutzt wird der Dienst über die vorin­stal­lierte App Bullitt Satel­lite Messenger. SOS-Notrufe per Satellit

Bild: Caterpillar Um mit den Notfall­zen­tren in Kontakt zu treten, wird die Hard­ware-SOS-Taste fünf Sekunden lang gedrückt gehalten. Anschlie­ßend muss eine Soft­ware-SOS-Taste weitere drei Sekunden lang gedrückt gehalten werden. Nun wird die Verbin­dung zum Helfer­team aufge­baut. Um zeit­rau­bendes Tippen zu vermeiden, gibt es zur Schil­derung der Situa­tion Text­bau­steine. Das Crisis Response Centre (CRC) ist rund um die Uhr an jedem Tag einsatz­bereit. Es kommu­niziert in über 200 Spra­chen. Regu­läre Kurz­nach­richten über Satellit funk­tio­nieren wie jene über das Mobil­funk­netz. Die Über­tra­gungs­methode ist in der App einstellbar.

Was kosten die Satel­liten­nach­richten?

Das Feature "SOS Assist" gibt es zwölf Monate lang kostenlos. Ansonsten ist dieser Service für ein weiteres Jahr Bestand­teil der buch­baren Nach­richten-Pakete. Für 4,99 Euro monat­lich gibt es das Paket "Essen­tial" mit 30 Nach­richten. Bei Akti­vie­rung eines Cat S75 sind die ersten drei Monate gratis.

Der Tarif "Ever­yday" schlägt mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Er beinhaltet 80 Nach­richten. Bei "Premium" sind es 300 Nach­richten zu 29,99 Euro monat­lich. Ferner steht ein Jahres­paket namens "Freedom" zur Auswahl. Für dieses fallen 59,99 Euro pro Jahr für insge­samt 250 Nach­richten an.

Satel­liten-Tele­fonie könnte bald auf jedem Smart­phone möglich sein.