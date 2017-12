Outdoor-Profis Caterpillar Cat S31 und Cat T20 jetzt erhältlich

Für die Arbeit auf dem Bau, auf Wanderungen und Fahrradtouren bietet sich ein robustes Mobilgerät wie das Caterpillar Cat S31 oder Cat T20 an. Beide Modelle sind jetzt erhältlich.

Das Outdoor-Smartphone Caterpillar Cat S31 Via Pressemitteilung haben wir erfahren, dass neue Mobilgeräte des Baumaschinen-Spezialisten Caterpillar ab sofort verfügbar sind. Dabei handelt es sich um das Smartphone Cat S31 und das Tablet Cat T20. Im Vergleich zum im September 2015 erschienen Handy Cat S30 gibt es vor allem eine verbesserte technische Ausstattung. Anstatt eines grobkörnigen WVGA-Bildschirms mit 4,5 Zoll und 8 GB Flash, wurden nun eine Anzeige mit 4,7 Zoll in HD-Qualität und 16 GB Flash verbaut. Sowohl das Cat S31 wie auch das 8-Zoll-Tablet Cat T20 sind LTE-fähig und nach MIL-STD-810G geschützt.

Caterpillar Cat S31 – ein Smartphone, das viel einstecken kann

Als weltweit größter Hersteller von Baumaschinen weiß Caterpillar, welchen Schutz Mobilgeräte für den Einsatz in rauen Einsatzgebieten benötigen. Deshalb liegt der Fokus seiner Mobilgeräte auf einem robusten Gehäuse. Gemäß dem Militärschutzstandard MIL-STD-810G überlebt das Cat S31 selbst Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,8 Metern. Des Weiteren ist das 4,7-Zoll-Smarphone nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. So kann das Telefon in einer Wassertiefe von maximal 1,2 Metern 35 Minuten lang überleben.

Caterpillar Cat T20 – Mini-Tablet mit dicker Hülle

Bei den restlichen Spezifikationen fallen vor allem der aufgestockte Flash-Speicher (16 GB) und die erhöhte RAM-Kapazität (2 GB) gegenüber dem Vorgängermodell Cat S30 auf. Ebenfalls klasse: Die pixelige WVGA-Auflösung ist Vergangenheit, das neue Outdoor-Smartphone löst mit 1280 x 720 Bildpunkten auf. Als Chipsatz dient ein 1,3 GHz taktender Snapdragon 210. Ein 4000 mAh starker Akku dürfe für eine gute Ausdauer sorgen, und eine programmierbare Schnellzugriffstaste kann im Notfall einen Hilferuf übermitteln. Das Caterpillar Cat S31 ist ab sofort erhältlich, die UVP gibt der Hersteller mit 329 Euro an.

Das Outdoor-Tablet Caterpillar Cat T20 Das Tablet Cat T20 kommt ebenfalls mit dem Schutzstandard MIL-STD-810G daher, der Staub- und Wasserschutz wurde entsprechend IP67 umgesetzt. Während das Cat S31 mit Android 7.0 Nougat betrieben wird, findet beim Tabletcomputer Microsofts Windows 10 Verwendung. Der IPS-LCD-Bildschirm misst 8 Zoll und beherbergt 1280 x 800 Pixel. Für die Performance des Cat T20 zeichnet sich der Quad-Core-Prozessor Intel Atom Z8350 verantwortlich. Die Speicher wurden mit 2 GB (RAM) und 64 GB (Flash) bestückt. Der fest verbaute Akku besitzt eine Kapazität von 7500 mAh. Neben dem 4G-Datenfunk stehen GPS, WLAN-n und Bluetooth 4.1 als Schnittstellen zur Verfügung. Das Caterpillar Cat T20 ist umgehend im deutschen Handel verfügbar, die Preisempfehlung seitens des Herstellers lautet 649 Euro.