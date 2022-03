Cat Q10 5G: Robuster Outdoor-Hotspot für 5G und WiFi 6

Caterpillar Cat Q10 5G

Bild: Cat phones Deutschland / Caterpillar / Bullitt Mobile Ltd Mobile Hotspots für 5G gibt es noch nicht so viele. Cater­pillar als Hersteller stra­pazier­fähiger Outdoor-Smart­phones kündigt nun einen robusten mobilen Hotspot für den 5G-Empfang an, der in rauen Umge­bungen einsetzbar sein soll.

Sofort verfügbar ist der mobile Begleiter aller­dings noch nicht - der Verkaufs­start soll im Juni erfolgen.

Tech­nische Daten des Routers

Bei "robust" und "Outdoor" denkt man mögli­cher­weise zunächst an einsame Wanderer in den Bergen, doch dort wird es aktuell noch kaum 5G-Netze geben. Cater­pillar als Namens­geber der Marke ist auch eher für seine Bauma­schinen bekannt - und daher wendet sich der neue mobile Router Cat Q10 5G wohl auch eher an Menschen, die in städ­tischen Gebieten in rauen Umge­bungen arbeiten. Cater­pillar stellt sich darüber hinaus vor, dass der mobile Hotspot für die Verbin­dung von Geräten in Außen­berei­chen und auf Baustellen, an Markt­ständen und Pop-up-Stores, bei Veran­stal­tungen und Ausstel­lungen zum Einsatz kommen könnte.

Caterpillar Cat Q10 5G

Bild: Cat phones Deutschland / Caterpillar / Bullitt Mobile Ltd Zu den unter­stützten 5G-Frequenz­berei­chen hat der Hersteller noch nichts mitge­teilt. Klar ist aber, dass er auf jeden Fall den WiFi-6-Stan­dard unter­stützt - bis zu 32 Geräte können sich nach Herstel­ler­angaben mit dem mobilen Router verbinden.

Ein austausch­barer 5300-mAh-Akku soll bis zu 10 Stunden Nutzungs­dauer mit einer einzigen Ladung ermög­lichen. Schnelles Laden wird eben­falls unter­stützt, wobei auch hier Cater­pillar noch keinen genauen Stan­dard genannt hat.

Erste Sturz­tests über­lebt

Zerti­fiziert ist der Outdoor-Router nach dem Militär-Stan­dard MIL-SPEC 810H, außerdem ist er nach IP68 staub- und wasser­geschützt. In ersten Tests soll der Cat Q10 5G Stürze aus 1,8 m Höhe auf Stahl über­lebt haben, auch Tests auf Vibra­tions­emp­find­lich­keit und extreme Tempe­raturen soll er bereits über­standen haben.

Zum Preis hat die Bullitt Group Ltd. als aktu­eller Marken­nutzer der Marke Cater­pillar noch nichts mitge­teilt. Wer Inter­esse an dem Router hat, kann sich über ein Webfor­mular weitere Infos zusenden lassen.

Mobile Hotspots bringen unter­wegs Handys, Tablets und Laptops per WLAN via Mobil­funk ins Internet. Auch viele Smart­phones bieten eine WLAN-Hotspot-Funk­tion.