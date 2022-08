CarrGenie: Android Auto und Apple CarPlay kabellos nutzen

CarrGenie nennt sich ein neuer Adapter, der Android Auto und Apple CarPlay kabellos ermög­licht. Die Pro-Version hat zudem einen Mini-Computer mit Android 11 an Bord.

Bild: CarrGenie Android Auto und Apple CarPlay sind immer beliebter werdende Möglich­keiten, um auf dem Smart­phone laufende Apps über das Multi­media-System im Auto zu nutzen. In vielen Fahr­zeugen funk­tio­niert das nur über eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Handy und Car-HiFi-System. Wer die Smart­phone-Apps trotzdem drahtlos auf dem Auto-Display nutzen möchte, benö­tigt einen Adapter.

Seit einiger Zeit gibt es von verschie­denen Herstel­lern Adapter, die die kabel­lose Konnek­tivität zwischen Smart­phone und Auto-Bord­com­puter nach­rüsten. Über eine Kick­starter-Kampagne kündigt sich ein neues Modell an, das sowohl Android Auto als auch Apple CarPlay unter­stützt. Die Kampagne ist längst finan­ziert, sodass das Gerät wohl demnächst gebaut wird. Die Auslie­ferung soll im Dezember starten.

Zwei Vari­anten verfügbar

Bild: CarrGenie CarrGenie, so der Name des neuen Adap­ters, wird über ein USB-Kabel mit dem Multi­media-System des Fahr­zeugs verbunden. Über Blue­tooth wird die Verbin­dung mit dem Smart­phone herge­stellt. Das Stan­dard-Modell ist im Rahmen der Kick­starter-Kampagne für 69 US-Dollar (umge­rechnet knapp 69 Euro) erhält­lich. Das soll für alle Autos funk­tio­nieren, mit denen sich Android Auto bzw. Apple CarPlay kabel­gebunden nutzen lässt.

Für 89 Dollar (knapp 89 Euro) ist die Pro-Version von CarrGenie zu bekommen. Hier ist ein Mini-Computer inte­griert, auf dem Android 11 läuft. Damit können Inter­essenten alle Android-Apps auf dem Auto-Display nutzen. Der Down­load ist den Angaben auf der Kick­starter-Seite zufolge aus dem Google Play Store möglich, und als denk­bare Anwen­dung wird auch Netflix erwähnt (wobei Video­strea­ming aus Sicher­heits­gründen während der Fahrt nicht genutzt werden sollte). Für Fahr­zeuge ohne Touch­screen bietet CarrGenie optional eine Fern­bedie­nung zum Preis von 10 Dollar (knapp 10 Euro) an.

Mobil­funk- und GPS-Modul inte­griert

CarrGenie kommt mit einge­bautem Mobil­funk-Modul, das GSM-, UMTS- und LTE-Verbin­dungen ermög­licht. 5G-Unter­stüt­zung bietet das Gerät nicht. Einge­baut ist auch ein GPS-Modul, das zusätz­lich auf Glonass und BeiDou zugreift. Herz­stück ist ein Qual­comm-Prozessor vom Typ SDM450. Intern stehen 4 GB RAM und 64 GB ROM zur Verfü­gung. Der Spei­cher­platz lässt sich mit microSD-Karten erwei­tern.

Wie bereits berichtet, ist das Konkur­renz­pro­dukt AA Wire­less jetzt auch in Deutsch­land erhält­lich.