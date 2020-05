On Air: Ericsson liefert 5G-Netz für Aachener Campus

Lizenz im März und Netz im Mai aktiv: So schnell kann es gehen, wenn Minis­te­rium, Netz­werk­lie­fe­rant und Forscher an einem Strang ziehen.

Der Bundes­mi­nister für Verkehr und digi­tale Infra­struktur Andreas Scheuer hat in Aachen das 5G-Industry-Campus-Europe-Forschungs­netz einge­schaltet: "Damit haben wir das größte 5G-Forschungs­netz Europas geschaffen. Es soll uns dabei helfen, 5G-Forschung und Indus­trie 4.0 zu vernetzen. Ich bin fest davon über­zeugt, dass Projekte wie dieses die Zukunft der deut­schen Indus­trie sind." Kein Wunder, sein Minis­te­rium hat das Projekt mit rund sechs Millionen Euro unter dem Akten­zei­chen "VB5GICEIPT" geför­dert.

Auf einer Fläche von knapp einem Quadrat­ki­lo­meter, stehen 19 Antennen und bieten eine Band­breite von zehn Gigabit pro Sekunde im größten 5G-Forschungs­netz in Europa. Das vom Bundes­mi­nis­te­rium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur (BMVI) geför­derte Netz am RWTH Aachen Campus verbindet das Fraun­hofer-Institut für Produk­ti­ons­tech­no­logie IPT, das Werk­zeug­ma­schi­nen­labor WZL der RWTH Aachen, das Forschungs­in­stitut für Ratio­na­li­sie­rung (FIR) an der RWTH Aachen sowie zukünftig auch noch weitere Insti­tute der Hoch­schule mit dem neuen Mobil­funk­stan­dard. Gemeinsam können die Partner am 5G-Industry Campus Europe nun die Einsatz­ge­biete von 5G in der indus­tri­ellen Anwen­dung ausführ­lich erfor­schen und erproben.

Lizenz im März, Start im Mai

Nur das rote Band ist noch analog, der Rest ist längt mit 5G auf 3,7 GHz voll vernetzt

Foto: IPT-Fraunhofer / Ericsson Erst im März 2020 wurde dem 5G-Industry Campus Europe eine erste 5G-Campus-Lizenz im Bereich 3,7 GHz bis 3,8 GHz zuge­teilt, nun ging das Netz in den Live-Betrieb.

Das Ziel der betei­ligten Partner ist es, neue Einsatz­felder der Mobil­funk­tech­no­logie 5G in der Produk­tion zu erschließen: "Hier entsteht die Zukunft für eine inno­va­tive Produk­tion. Gemeinsam mit Unter­nehmen und Forschungs­part­nern schaffen wir mit dem 5G-Industry Campus Europe eine völlig neue Infra­struktur, in der wir unter­schied­liche 5G-Anwen­dungen in Ferti­gung und Logistik testen und erproben können. Die bishe­rigen Anfor­de­rungen an die Bran­chen werden dadurch voll­kommen neu defi­niert", freut sich Niels König, der das Projekt auf Seiten des Fraun­hofer IPT leitet und koor­di­niert.

Vernetzte Produk­tion: 5G-Technik von Ericsson

Mit den Projekt­part­nern von WZL und FIR wird das Fraun­hofer IPT in den kommenden drei Jahren Anwen­dungen und Lösungen für eine digi­ta­li­sierte und vernetze Produk­tion entwi­ckeln und umsetzen. Partner für den Aufbau der 5G-Infra­struktur ist der Mobil­funk­netz­aus­rüster Ericsson sowie das IT Center der RWTH Aachen.

"Wir freuen uns, dass aus einer gemeinsam präsen­tierten Idee auf der Hannover Messe 2019 jetzt Realität wird, und dass mit dem 5G-Industry Campus Europe welt­weit ein einzig­ar­tiges Ökosystem zur Forschung, Entwick­lung und Anpas­sung von 5G-Tech­no­lo­gien für die Indus­trie 4.0 entsteht", erläu­tert Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter des Ericsson ICT Deve­lo­p­ment Center Eurolab in Herzo­gen­rath bei Aachen.

Mehr als ein Quadrat­ki­lo­meter Campus-5G

Die Forschungs­in­fra­struktur des 5G-Industry Campus Europe deckt rund einen Quadrat­ki­lo­meter des Campus Melaten der RWTH Aachen sowie insge­samt 7000 Quadrat­meter Hallen­fläche ab und bietet damit ein groß­zü­giges Areal zur Erfor­schung verschie­dener Anwen­dungs­sze­na­rien – von 5G-Sensorik für die Über­wa­chung und Steue­rung hoch­kom­plexer Ferti­gungs­pro­zesse über mobile Robotik und Logistik bis hin zu stand­ort­über­grei­fenden Produk­ti­ons­ketten.

Ein weiteres Ziel der Aachener Wissen­schaftler ist es, den Einsatz moderner Edge- Cloud-Systeme zur schnellen Datener­ar­bei­tung zu testen, um weitere Poten­ziale von 5G für eine voll­ständig vernetzte und adap­tive Produk­tion auszu­schöpfen. "Durch das intel­li­gente Zusam­men­spiel des 5G-Netzes und lokalen Edge-Cloud-Systemen sind wir in der Lage, durch­gän­gige Echt­zeit-Anwen­dungen auf eine skalier­bare Weise umzu­setzen – vom Sensor bis in die Cloud.

Damit entsteht in Aachen ein einma­liges Ökosystem, in dem sich zukunfts­wei­sende Konzepte und Archi­tek­turen, wie zum Beispiel Prozess­ana­lysen in Echt­zeit oder Closed-Loop-Anwen­dungen, ganz­heit­lich umsetzen und vali­dieren lassen", erläu­tert Sven Jung, der den Aufbau auf tech­ni­scher Seite leitet.

Unter­nehmen und Partner gesucht

Der 5G-Industry Campus Europe zielt unmit­telbar auf die Einfüh­rung des neuen Mobil­funk­stan­dards in der produ­zie­renden Indus­trie. Inter­es­sierte Unter­nehmen und Forschungs­partner, die sich infor­mieren oder betei­ligen möchten, können das Konsor­tium über die Projekt­web­seite kontak­tieren.